Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši deviņus likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas, informēja robežsardzē.
Svētdien, 21. jūnijā, Demenes pagastā robežsargi pārbaudei apturēja kādu "Mercedes" markas mikroautobusu, kuru vadīja Francijas pilsonis, bet blakus atradās vēl viens Francijas pilsonis. Mikroautobusam apstājoties, septiņi cilvēki aizbēga uz meža pusi.
Robežsargi sāka meklēšanas pasākumus un šos cilvēkus bez derīgiem ceļošanas dokumentiem atrada. Izrādījās, ka viņi bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Robežsargi netālu no notikuma vietas apturēja kādu Lielbritānijā reģistrētu "Mazda" markas automašīnu, kurā atradās divi Latvijas pilsoņi, kas saistīti ar nelegālo migrantu pārvadāšanu.
Pirmdien, 22. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas Salienas pagastā pārbaudei apturēja kādu "Ford" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā tika konstatēti trīs cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, bez derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi bija šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Veicot pārrunas ar pārvadātāju, tika noskaidrots, ka vēl četri cilvēki atrodas viņa dzīvesvietā. Pārbaudot adresi, robežsargi šķūnī konstatēja minētās personas.
Otrdien, 23. jūnijā, no Valsts policijas amatpersonām tika saņemta informācija par kādu ceļu satiksmes negadījumu Daugavpilī. Notikuma vietā atklājās, ka pēc sadursmes no Polijas pilsoņa vadītās "Volkswagen" markas automašīnas aizbēga pieci cilvēki. Robežsargi sāka personu meklēšanu un pēc brīža kopā ar igauņu robežsargiem, kas sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, konstatēja piecus cilvēkus bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Trešdien, 24. jūnijā, agrā rītā robežsargi Lauceses pagastā pārbaudei apturēja kādu "Citroen" markas mikroautobusu, kuru vadīja Igaunijas pilsonis, bet blakus atradās Armēnijas pilsonis. Transportlīdzeklī robežsargi konstatēja 21 cilvēku bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pēc dažām stundām Demenes pagastā robežsargi sāka pakaļdzīšanos kādai "Volkswagen" markas automašīnai, kuru vadīja Turcijas pilsonis. Kad automašīna apstājās, pieci cilvēki metās bēgt, taču arī viņi vēlāk tika sameklēti un aizturēti.
Pret pārvadātājiem sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, kā arī pēc Krimināllikuma 2851. panta otrās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā. Diviem Francijas un vienam Polijas pilsonim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
45 pārvadātie cilvēki nogādāti atpakaļ uz Baltkrievijas robežu.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 89 kriminālprocesus pret 77 personām, no kuriem 26 izdalīti no iepriekš sāktiem kriminālprocesiem.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura laikā Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas-Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tāpat divpusējā sadarbībā atbalstu Latvijas robežsargiem sniedz arī kolēģi no Somijas un Igaunijas.
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