Gaidāmajā karstajā nedēļas nogalē Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) aicina iedzīvotājus īpaši rūpēties par veselību, pievēršot uzmanību pietiekamai šķidruma uzņemšanai, kā arī izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un fiziskas slodzes dienas karstākajā laikā, informēja slimnīcā.
Katru vasaru PSKUS Neatliekamās medicīnas centrā nonāk vairāki desmiti pacientu, kuru veselības stāvokli būtiski pasliktinājis karstums. Pārkaršana, organisma atūdeņošanās un karstuma izraisīti hronisku slimību saasinājumi ir biežākie iemesli, kādēļ cilvēkiem nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.
Slimnīcā norāda, ka karstums rada papildu slodzi cilvēka organismam, tādēļ
īpaši piesardzīgiem jābūt bērniem, senioriem, grūtniecēm un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām.
Augsta gaisa temperatūra var ne tikai izraisīt pārkaršanu un organisma atūdeņošanos, bet arī būtiski saasināt jau esošas sirds un asinsvadu, plaušu, nieru un citas hroniskas slimības.
PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītāja vietnieks Viesturs Spalis uzsver, ka centrā visbiežāk nonāk pacienti, kuriem karstums izraisījis nopietnu veselības stāvokļa pasliktināšanos. Viņš skaidro, ka dehidratācija un papildu slodze organismam var saasināt sirds un asinsvadu slimības, izraisīt asinsspiediena svārstības, sirds ritma traucējumus vai citas komplikācijas. Tāpēc īpaši jāuzmanās cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām — jāuzņem pietiekami daudz šķidruma, jāizvairās no ilgstošas uzturēšanās saulē un fiziskas slodzes dienas karstākajā laikā.
Slimnīcā atgādina, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt pārkaršanas risku, ir regulāri uzņemt šķidrumu visas dienas garumā. Tāpat ieteicams izvairīties no uzturēšanās tiešos saules staros dienas karstākajā laikā — no plkst. 11 līdz 17 —, izvēlēties vieglu, gaišu apģērbu un galvassegu, kā arī fiziski smagākos darbus un sportiskās aktivitātes pārcelt uz agrām rīta vai vakara stundām.
Īpaša uzmanība jāpievērš līdzcilvēkiem, kuri paši var nepamanīt pārkaršanas pazīmes vai nespēt sev palīdzēt.
Karstā laikā ieteicams regulāri sazināties ar gados vecākiem radiniekiem vai kaimiņiem, pārliecinoties, ka viņi uzņem pietiekami daudz šķidruma un uzturas vēsās telpās.
Slimnīcā arī uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bērnus, seniorus vai mājdzīvniekus novietotā automašīnā pat uz dažām minūtēm, jo temperatūra transportlīdzekļa salonā ļoti īsā laikā var sasniegt dzīvībai bīstamu līmeni.
Par pārkaršanu var liecināt stipras galvassāpes, reibonis, izteikts nespēks, slikta dūša, paātrināta sirdsdarbība, apjukums vai samaņas traucējumi. Ja cilvēkam parādās šādi simptomi, nekavējoties jāpārceļas ēnā vai vēsā telpā, jāuzņem šķidrums un, ja pašsajūta neuzlabojas vai strauji pasliktinās, jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz tālruni 113.
PSKUS atgādina, ka cilvēkiem, kuri ikdienā lieto medikamentus hronisku slimību ārstēšanai, nevajadzētu patstāvīgi mainīt vai pārtraukt ārsta nozīmēto terapiju karstā laika dēļ. Ja rodas šaubas par medikamentu lietošanu vai būtiski mainās pašsajūta, jākonsultējas ar ģimenes ārstu vai ārstējošo speciālistu.
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