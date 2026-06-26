Zemgales rajona tiesā Dobelē ceturtdien, 25. jūnijā, notika pirmā tiesas sēde krimināllietā par šā gada 18. februārī Indijas pilsoņa Džatindera Singha izraisītu avāriju Rīgas–Liepājas un Jelgavas–Tukuma šosejas jeb tā saucamajā Apšupes krustojumā. 

Nelaimīgajā dienā 1990. gadā dzimušais Indijas pilsonis vadīja Lietuvā reģistrētu kravas transportlīdzekli "Volvo" sakabē ar piekabi un iebrauca krustojumā, neizpildot ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasību, un izraisīja sadursmi ar satiksmes autobusu "VDL", kuru vadīja 1973. gadā dzimis vīrietis virzienā no Rīgas uz Liepāju un kuram bija braukšanas priekšroka. Avārijā cieta autobusa vadītājs un pasažieri. Izmeklēšanā noskaidroja, ka kravas transportlīdzekļa vadītājam nav bijis vadīšanas tiesību un notikuma vietā viņš likumsargiem uzrādījis viltotu Apvienoto Arābu Emirātu vadītāja apliecību, kas piešķir tiesības vadīt smagās kategorijas transportlīdzekļus.

Ceturtdien tiesā līdz apsūdzības nolasīšanai gan netika, jo

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