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#futbolisti #sacensības #sportisti #vācija

Divas sensācijas vienā dienā — Vācija un Nīderlande izstājas no Pasaules kausa

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 30. jūnijs, 09:49
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2026. gada 30. jūnijs, 09:49
Marokas futbola izlases kapteinis Ašrafs Hakimi.
Marokas futbola izlases kapteinis Ašrafs Hakimi.
Foto: AFP/Scanpix

Paragvajas vīriešu futbola izlase pirmdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā uzvarēja Vāciju un iekļuva astotdaļfinālā.

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Pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Divreiz vāciešiem gūt vārtus liedza Orlando Hils.

Pamatlaikā Paragvajas izlasē vārtus guva Hulio Ensiso, bet vāciešiem vārtus guva Kajs Hāvercs.

Pirmajā puslaikā Vācijas izlasei bija izteikts pārsvars bumbas kontrolē, taču Paragvajas futbolisti cieši spēlēja aizsardzībā. Turpretī Vācijas kļūda aizsardzībā ļāva paragvajiešiem gūt spēles pirmos vārtus 42. minūtē. Pēc stūra sitiena vācieši centās aizskriet pretuzbrukumā, taču bumba nonāca pretiniekiem, un pēc Matiasa Halarsa piespēles no labās puses Ensiso netraucēts pretī vārtiem izdarīja sitienu ar galvu un panāca 1:0.

Otrajā puslaikā spēle atraisījās un 51. minūtē Ensiso bija iespēja izdarīt sitienu no tuvas distances, taču Manuels Neiers bumbu atvairīja. Trīs minūtes vēlāk pēc Floriāna Virca centrējuma Hāvercs ar galvu pagarināja bumbas lidojuma virzienu un raidīja to vārtos — 1:1.

Pamatlaika turpinājumā komandām neizdevās izmainīt rezultātu, un spēle turpinājās ar 30 minūšu papildlaiku. Pagarinājuma pirmajā pusē vācieši pēc stūra sitiena ieraidīja bumbu vārtos, taču VAR konstatēja, ka šajā epizodē tika pārkāpti noteikumi pret Hilu, un vārtu guvums netika ieskaitīts.

Pēc papildlaika tika aizvadīta pēcspēles 11 metru sitienu sērija, kurā tika noskaidrota astotdaļfināliste.

Tā sākās ar Hila atvairītu Hāverca sitienu, turpretī Maurisio Magaljains pārspēja Neieru. Turpinājumā precīziem sitieniem apmainījās Jozua Kimmihs un Gustavo Gomess, kā arī Džamals Musiala un Halarsa. Hilam atvairot Nika Voltemādes sitienu, Antonio Sanbrijam bija pirmā iespēja nodrošināt Paragvajai uzvaru, taču viņš trāpīja pa vārtu stabu.

Uz 11 metru soda sitiena atzīmi devās Nadiems Amiri, kura sistā bumba lidoja vārtos. Arī Fabians Balbuena nenoslēdza sēriju, jo viņa raidīto bumbu atvairīja Neiers. Turpinājumā Džonatans Tā sita bumbu pāri vārtiem, bet Hosē Kanale nodrošināja Paragvajai uzvaru — 4:3.

Paragvaja astotdaļfinālā tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.

Nīderlande kapitulē Marokai

Marokas vīriešu futbola izlase pirmdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā pārspēja Nīderlandes valstsvienību.

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Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 1:1 (0:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 3:2 pārāki bija marokāņi.

Spēles 72. minūtē Kodijs Gakpo vadībā izvirzīja Nīderlandi, bet izlīdzinājumu Marokas izlase panāca kompensācijas laikā pēc Issas Diopa precīzā sitiena.

Papildlaika septītajā minūtē izcila izdevība gūt vārtus bija Sufianam Rahimi, tomēr viņa sitienu no tuvas distances atvairīja nīderlandiešu vārtsargs Bārts Verbrugens.

11 metru sitienu sēriju ar precīzu raidījumu uzsāka nīderlandieši, bet Marokas pirmais sitiens Neila el Anuī izpildījumā nebija sekmīgs, bumbai trāpot pa vārtu pārliktni. Nīderlandieši otrajā sērijā pārsvaru nepalielināja, pa vārtu stabu bumbu raidot Džastinam Kluivertam, bet marokāņiem nepārliecinošu sitienu izpildīja Rahimi, tomēr Verbrugens pēc bumbas atvairīšanas to pats ar kājām netīši iesita savos vārtos. Trešajā sērijā spēlētāji bija precīzi, bet ceturtajā sērijā Kvintens Timbers no Nīderlandes izlases bumbu raidīja pāris metrus garām kreisajam vārtu stabam. Marokas izlase situāciju neizmantoja, jo komandas kapteinis Ašrafs Hakimi trāpīja pa vārtu stabu.

Noslēdzošajā sitienu sērijā uzvaru tomēr izcīnīja Marokas valstsvienība — ar Krisensio Samervila nepārliecinošo sitienu viegli tika galā marokāņu vārtsargs Jasins Bonu, bet Verbrugenu pārspēja Ismaels Saibari.

Marokas izlase astotdaļfinālā tiksies ar Kanādas valstsvienību, kas "play off" pirmajā kārtā ar 1:0 (0:0) pārspēja DĀR.

Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.

Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.

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