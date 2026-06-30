Divas sensācijas vienā dienā — Vācija un Nīderlande izstājas no Pasaules kausa

Paragvajas vīriešu futbola izlase pirmdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā uzvarēja Vāciju un iekļuva astotdaļfinālā.
Pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Divreiz vāciešiem gūt vārtus liedza Orlando Hils.
Pamatlaikā Paragvajas izlasē vārtus guva Hulio Ensiso, bet vāciešiem vārtus guva Kajs Hāvercs.
Pirmajā puslaikā Vācijas izlasei bija izteikts pārsvars bumbas kontrolē, taču Paragvajas futbolisti cieši spēlēja aizsardzībā. Turpretī Vācijas kļūda aizsardzībā ļāva paragvajiešiem gūt spēles pirmos vārtus 42. minūtē. Pēc stūra sitiena vācieši centās aizskriet pretuzbrukumā, taču bumba nonāca pretiniekiem, un pēc Matiasa Halarsa piespēles no labās puses Ensiso netraucēts pretī vārtiem izdarīja sitienu ar galvu un panāca 1:0.
Otrajā puslaikā spēle atraisījās un 51. minūtē Ensiso bija iespēja izdarīt sitienu no tuvas distances, taču Manuels Neiers bumbu atvairīja. Trīs minūtes vēlāk pēc Floriāna Virca centrējuma Hāvercs ar galvu pagarināja bumbas lidojuma virzienu un raidīja to vārtos — 1:1.
Pamatlaika turpinājumā komandām neizdevās izmainīt rezultātu, un spēle turpinājās ar 30 minūšu papildlaiku. Pagarinājuma pirmajā pusē vācieši pēc stūra sitiena ieraidīja bumbu vārtos, taču VAR konstatēja, ka šajā epizodē tika pārkāpti noteikumi pret Hilu, un vārtu guvums netika ieskaitīts.
Pēc papildlaika tika aizvadīta pēcspēles 11 metru sitienu sērija, kurā tika noskaidrota astotdaļfināliste.
Tā sākās ar Hila atvairītu Hāverca sitienu, turpretī Maurisio Magaljains pārspēja Neieru. Turpinājumā precīziem sitieniem apmainījās Jozua Kimmihs un Gustavo Gomess, kā arī Džamals Musiala un Halarsa. Hilam atvairot Nika Voltemādes sitienu, Antonio Sanbrijam bija pirmā iespēja nodrošināt Paragvajai uzvaru, taču viņš trāpīja pa vārtu stabu.
Uz 11 metru soda sitiena atzīmi devās Nadiems Amiri, kura sistā bumba lidoja vārtos. Arī Fabians Balbuena nenoslēdza sēriju, jo viņa raidīto bumbu atvairīja Neiers. Turpinājumā Džonatans Tā sita bumbu pāri vārtiem, bet Hosē Kanale nodrošināja Paragvajai uzvaru — 4:3.
Paragvaja astotdaļfinālā tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.
Nīderlande kapitulē Marokai
Marokas vīriešu futbola izlase pirmdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā pārspēja Nīderlandes valstsvienību.