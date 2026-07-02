Līdz pat 14. jūlija pusnaktij Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) aicina pieteikties seniorus vecumā no 60 līdz 80+ gadiem sirsnīgā iepazīšanās šova "Sirdslietas" otrajai sezonai.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā līdz pat 130 000 vecāka gadagājuma cilvēku izjūt vientulību. Šova mērķis ir mazināt vientulību senioru vidū, atrast sarunu biedru, pastaigu partneri, domubiedru kultūras pasākumu apmeklēšanai vai kopīgai laika pavadīšanai.
Arī šajā sezonā raidījuma vadītāja būs sirsnīgā, asprātīgā un patiesā aktrise Indra Burkovska. "Dzīve nebeidzas ne sešdesmit, ne septiņdesmit, ne astoņdesmit gados – tā turpinās, kamēr esam gatavi satikt cilvēkus. Un vai tas nav skaisti, kad vairs nekas nav jāpierāda un vari būt pats? Tieši tādus cilvēkus es gaidu raidījuma otrajā sezonā. Jo īpaši vēlos iedrošināt kungus – ticiet man, šis ir piedzīvojums, kas var atnest daudz vairāk, nekā sākumā šķiet!" aicina raidījuma "Sirdslietas" vadītāja I. Burkovska.
Kā akcentē raidījuma "Sirdslietas" producents un režisors Pēteris Krievkalns, pirmā "Sirdslietu" sezona ir pierādījusi, ka iepazīšanās raidījums var būt patiess, cieņpilns un aizraujošs vienlaikus. "Mēs neveidojam stāstus par mākslīgām intrigām – ļaujam runāt īstiem cilvēkiem un viņu emocijām. Tas ir iemesls, kāpēc dalībnieki un skatītāji mums uzticējās. Tieši tādu raidījumu vēlamies veidot arī otrajā sezonā."
Filmēšana notiks vasaras otrajā pusē un rudenī. Arī šīs sezonas noslēgumā gaidāma balle, kurā būs iespēja satikties visiem, kuri pieteikušies šovam un ļāvušies iespējai atrast savu īsto cilvēku.
Pieteikties iespējams gan "lsm.lv" mājaslapā, gan nosūtot aizpildītu pieteikumu pa pastu uz adresi – Valsts SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs", Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV–1050, Latvija.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu