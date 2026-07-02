Pārdošanā izlikta pasaulē pazīstamā Vācijas arhitekta Meinharda fon Gerkāna projektētā "Villa Guna", kas atrodas Bulduru prospektā, Jūrmalā, informē nekustamo īpašumu kompānija "Latio".
Īpašuma vēlamā pārdošanas cena nav norādīta.
Īpašumu veido zemesgabals 1790 kvadrātmetru platībā un uz tā esošā četru stāvu ēka 404 kvadrātmetru platībā.
Zemesgrāmatas informācija liecina, ka kopš 2003. gada jūlija zemesgabala un uz tā vēlāk uzbūvētās ēkas īpašniece ir Guna Eglīte. Dizainere Eglīte pie ēkas projekta strādājusi kopā ar fon Gerkānu.
Projekts realizēts 2005.-2007. gadā. Zemesgrāmatas informācija liecina, ka dizainerei Eglītei piederošā ēka ekspluatācijā nodota 2011. gadā. Savukārt 2023. gada jūnijā Kultūras ministrija nolēma ēku iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
"Latio" informē, ka fon Gerkāna projektētā rezidence uzreiz pēc uzbūvēšanas saņēma starptautisko "The Chicago Athenaeum" arhitektūras godalgu. "Latio" skaidro, ka šis
apbalvojums ir visaugstākais un prestižākais izcilu celtņu un moderna dizaina novērtējums pasaulē,
kas apliecina ēkas globālo nozīmību.
Villas apkārtnes dārza projektu izstrādājis Itālijas ainavu arhitekts Marko Bejs, savukārt tās gaismu arhitektūru veidojuši gaismas dizaineri no Itālijas kompānijas "Metis Lighting".
"Latio" norāda, ka nama SPA zonā atrodas slēgtais baseins, ēkai ir jumta terase, kā arī 15 metrus augsts torņveida skatu laukums. Rezidencē ir trīs guļamistabas ar pieciem sanitārajiem mezgliem.
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