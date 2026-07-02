Partiju apvienības "Jaunā Vienotība" (JV) 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Baiba Braže (JV), Evika Siliņa (JV), Rihards Kozlovskis (JV), Edmunds Jurēvics (JV) un Inga Bērziņa (JV).
JV trešdien iepazīstināja ar savu 15. Saeimas vēlēšanu sarakstu līderiem visos piecos vēlēšanu apgabalos.
Rīgas saraksta priekšgalā būs Braže, kam sekos premjera amatam virzītais bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens, Inese Lībiņa-Egnere, Andrejs Judins un Zanda Kalniņa-Lukaševica. No JV šajā sarakstā kandidēs arī "Centra Marta" interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite un deputāta Viļa Krištopāna (LPV) meita Nikola Krištopāne.
Latgales saraksta priekšgalā būs Kozlovskis, kam sekos Alīna Gendele, Anna Rancāne, Sergejs Maksimovs un Jaroslavs Volkovs.
Kurzemes sarakstu vadīs Bērziņa, Ģirts Valdis Kristovskis, Jānis Neimanis, Eva Kārkliņa un Kārlis Strautiņš.
Vidzemes saraksta līdere būs Siliņa, kam sekos Hosams Abu Meri, Ainars Latkovskis, Raimonds Čudars, Jānis Skrastiņš.
Zemgales sarakstu vadīs Jurēvics, Mārtiņš Limanskis, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Daģis un Jānis Reirs.
Savukārt JV premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs, Saeimas deputāts Arvils Ašeradens.
Kā būtiskāko uzdevumu politiskais spēks izvirzījis valsts drošību,
apņemoties garantēt aizsardzības finansējumu 5% apmērā no iekšzemes kopprodukta, vienlaikus attīstot NATO sabiedroto pastāvīgu klātbūtni Latvijā. Programmā paredzēta arī austrumu robežas stiprināšana, iekšlietu dienestu kapacitātes palielināšana un papildu atbalsts Zemessardzei.
Ekonomikas jomā JV izvirzījusi mērķi panākt vismaz 3,5% iekšzemes kopprodukta pieaugumu gadā un palielināt investīciju apjomu virs 30% no iekšzemes kopprodukta. Apvienība sola īstenot fiskāli atbildīgu budžeta politiku, saglabājot valsts ārējo parādu zem 55% no iekšzemes kopprodukta. Programmā paredzēta arī minimālās algas un neapliekamā minimuma paaugstināšana, kā arī administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem un investīciju veicināšana vairākās nozarēs.
Savukārt veselības aprūpē apvienība apņemas nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Programmā sola arī kvalitatīvas izglītības attīstību, taisnīgu pedagogu atalgojumu, valsts valodas lietojuma stiprināšanu, kā arī atbalstu reģionu attīstībai un ģimenēm draudzīgai videi. Vienlaikus iecerēta valsts pārvaldes modernizācija, lielāku uzsvaru liekot uz sasniedzamiem un izmērāmiem rezultātiem.
JV oficiālos sarakstus un programmu Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs 2. jūlijā plkst. 14.
Kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā. Sarakstus iespējams iesniegt līdz 5. jūlijam. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu