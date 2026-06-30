Kriminālprocess lietā par nosalušā divus gadus vecā zēna nāvi ir izbeigts, jo viņa nāvē apsūdzētā māte ir mirusi, informēja Tiesu administrācijā.
Latgales rajona tiesa nosūtījusi informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, ka krimināllieta saistībā ar zēna nāvi ir saņemta atpakaļ no apelācijas instances tiesas un nav izpildāma, jo apsūdzētā ir mirusi.
Pērn Latgales rajona tiesa zēna mātei piesprieda divu gadu un deviņu mēnešu cietumsodu.
Sievieti atzina par vainīgu prettiesiskā nonāvēšanā aiz neuzmanības un cietsirdībā pret nepilngadīgo. Par to viņai piesprieda divu gadu, deviņu mēnešu un 28 dienu cietumsodu. Cietumsoda izciešanā ieskaitīja divas dienas, kad sieviete bija aizturēta.
Tāpat par labu cietušajam — bērna tēvam — no sievietes tika nolemts piedzīt 2900 eiro kompensāciju.
Prokurores prasītais galīgais sods bija brīvības atņemšana uz trīs gadiem un probācijas uzraudzība uz diviem gadiem, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Pērn 1. februārī Rēzeknes novada Lendžu pagastā apsūdzētā kopā ar citām personām lietoja alkoholu un nebija nodrošinājusi nepieciešamo uzraudzību savam mazgadīgajam bērnam. Māte alkohola reibumā, zinot, ka puisēns viena gada un 11 mēnešu vecumā aktīvi staigā un tādēļ viņam ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība, neveica nekādas darbības, lai liegtu dēlam brīvu piekļuvi mājās esošajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī brīvu un nekontrolētu izkļūšanu no mājas, uzsvērts apsūdzībā.
Puisēns, pamodies no diendusas, mātes nolaidīgās rīcības rezultātā brīvi piekļuva mājās esošajam alkoholam un viens pats izgāja ārā sniegputenī bez apaviem un virsdrēbēm, teikts apsūdzībā. Viņš ilgstoši atradās ārpus telpām bezpalīdzības stāvoklī, ciešot no spēcīga stresa un aukstuma. Vēlu vakarā bērns tika atrasts apsnidzis un bez dzīvības pazīmēm. Veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesā, tika konstatēta alkohola klātbūtne bērna organismā, norāda prokuratūrā.
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