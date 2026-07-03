Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2003. gadā dzimušo Pēteri Ēķi.
Jaunietis pēdējo reizi sazinājies ar ģimeni šā gada 21. jūnijā no Gruzijas, Tbilisi, taču līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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