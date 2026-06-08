Pirmsjāņu nedēļā Latgales rajona tiesa paātrinātā procesā izskatīja krimināllietu, kurā par astoņiem noziedzīgiem nodarījumiem apsūdzēts nedisciplinēts autovadītājs rēzeknietis Jurijs. 

Problēmas ar likuma ievērošanu Jurijam ir jau vismaz desmit gadus. 2017. gadā vīrietis Rēzeknes tiesā par dažādiem noziegumiem tiesāts divas reizes. Toreiz viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem un trim mēnešiem, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Taču 2021. gada 19. maijā policija pieķēra Juriju Rēzeknes novada Maltā pie automašīnas "VW Passat" stūres. Rēzeknes tiesa sodīja Juriju ar brīvības atņemšanu uz 11 mēnešiem un 20 dienām, bet bez autovadītāja tiesībām viņam pēc atbrīvošanās no cietuma bija jāiztiek vēl trīs gadus, septiņus mēnešus un desmit dienas.

2024. gada 5. martā Jurijam nācās noklausīties jau kārtējo notiesājošo spriedumu Latgales rajona tiesā Daugavpilī. Viņš bija neatļauti iegādājies un glabājis narkotiskās un psihotropās vielas. Jurijs vainu atzina un vienojās ar prokuroru par sodu – brīvības atņemšanu uz pusotru gadu, kā arī neizciestā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas papildsodu – 14 mēneši un viena diena.

Kā izriet no apsūdzības, kuru tagad tiesā uzturēja prokurors Kaspars Sarkans, cietumsodu Jurijs ir izcietis, bet

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē