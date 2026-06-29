Politiskās partijas "Progresīvie" 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Andris Šuvajevs, Agnese Lāce, Leila Rasima, Andris Sprūds un Atis Švinka, pirmdien partijas pasākumā paziņoja Šuvajevs.
Partijas līdzpriekšsēdētājs un premjerministra amata kandidāts Šuvajevs būs partijas līderis Rīgas vēlēšanu apgabalā, partijas līdzpriekšsēdētāja, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce būs līdere Kurzemē, bet 14. Saeimas deputāte Leila Rasima būs līdere Latgalē.
Vidzemē saraksta līderis būs Saeimas deputāts, drošības un starptautiskās politikas eksperts, ilggadējs Latvijas Ārpolitikas institūta vadītājs un bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds. Savukārt "Progresīvo" līderis Zemgalē būs Saeimas deputāts, bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka.
Partijas līdzpriekšsēdētājs un premjerministra amata kandidāts Šuvajevs savā runā uzsvēra, ka partija izaudzinājusi jaunu politisko līderu paaudzi ar valdības darba pieredzi. Viņš uzskata, ka 15. Saeimas vēlēšanas ievadīs jaunu politisko laikmetu Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem ir nepieciešams jauns stāsts, jauna vīzija.
Šuvajevs pauda, ka
esam talantīga tauta, kas nebaidās no darba, tomēr nepieciešami politiķi, kas ir principiāli savās vērtībās.
Viņaprāt, jau vismaz pēdējos sešus gadus varot redzēt mērķtiecīgus populistu centienus šķelt Latvijas sabiedrību un graut uzticību demokrātiskām institūcijām. "Tieši tāpēc "Progresīvie" ir lēmuši apvienot spēkus ar partijām, kas iestājas par demokrātiju, pret korupciju un par taisnīgu ekonomikas izaugsmi, kas sniedz taustāmu labumu jaunajām ģimenēm, jauniešiem un mūsu senioriem," sacīja Šuvajevs.
Lāce savā uzrunā norādīja, ka "Progresīvie" ir pierādījuši, ka stāvēs līdzās sabiedrībai tās vērtību aizstāvībā. "Mēs ne tikai panācām Stambulas konvencijas un partnerattiecību regulējuma pieņemšanu, bet arī kopā ar sabiedrību nostājāmies to aizstāvībā, kad populisti mēģināja tos iznīcināt," pauda Lāce.
Viņasprāt, Latvijas cilvēki spēcinās no piederības valstij, izjūt mūsu dziļās saknes un pierāda — Latvijas talanti spēj sasniegt izcilību. "Mūsu uzdevums ir radīt tādu brīvību un tādus apstākļus, kuros ikviens var pilnvērtīgi realizēties — Rīgā, Kurzemē, visur Latvijā un diasporā," pauda Lāce.
Rasima savā uzrunā izcēla īpašos izaicinājumus, ar kuriem saskaras Latgale. Viņa norādīja, ka
Latgales noturība nav tikai reģionālās politikas, bet arī valsts drošības jautājums.
Taču noturība sākas ar cilvēkiem, ar viņu iespējām pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un veidot ģimeni savā novadā, pauda Rasima.
"Laikā, kad drošību apdraud ne tikai ieroči, bet arī meli un dezinformācija, mums vēl mērķtiecīgāk jāstiprina kvalitatīvi un neatkarīgi mediji, jāatbalsta vietējais un reģionālais saturs un jāpanāk, ka latgaliešu balsis tiek sadzirdētas," uzsvēra Rasima. Tāpat viņa iestājas par to, lai Latgalei tiktu nodrošinātas austrumu pierobežas reģioniem paredzētās Eiropas investīcijas.
Sprūds savukārt norādīja, ka viņa prioritāte esot Latvijas cilvēku drošība, uzņēmējdarbības attīstība, moderna aizsardzības industrija. Viņš norādīja uz nepieciešamību stiprināt arī izglītību un zinātni. Sprūds atzina, ka ir nepieciešami ieguldījumi aizsardzībā, aizsardzības spējas ir jāstiprina, un tas jādara kopā ar sabiedrotajiem. Viņš arī minēja, ka primāra ir sabiedrības noturības stirpināšana.
Švinka tikmēr izcēla nepieciešamību atbildēt uz jautājumu par to, kā Latvijā panākt strauju ekonomikas izaugsmi un labi apmaksātas darba vietas. Viņš norādīja, ka Latvijas labklājību rada spēcīgi un eksportspējīgi uzņēmumi. Viņš norādīja, ka tie rada labi apmaksātas darba vietas, dod iespējas simtiem mazo un vidējo uzņēmumu un stiprina reģionus kopumā.
Ar mērķi apvienot eiropeiski domājošos demokrātiskus politiskos spēkus, no partijas "Progresīvie" sarakstiem 15. Saeimas vēlēšanās startēs arī partiju "Kustība "Par!"", "Mēs — Talsiem un novadam" un biedrības "Kopā Liepājai" virzītie kandidāti.
Pilnos kandidātu sarakstus "Progresīvie" Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien, 1. jūlijā, plkst. 14.
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