Investīcijas aizsardzības industrijā un Latvijas armijas stiprināšana ir galvenie virzieni, kam tiks tērēti teju trīs ar pus miljardi eiro, ko Latvija aizņēmusies no Eiropas Drošības rīcības fonda. 360 Ziņas devās skaidrot vairāk.
Latvija ir būtiski pavirzījusies uz priekšu dronu tehnoloģiju izstrādē, ražošanā un arī pretdronu aizsardzības sistēmu stiprināšanā. Tā vērtē Eiropas Savienības aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubiļus: “Latvijai un Baltijas valstīm, kur ir augoša un attīstoša nozare, ir svarīgi, lai ir iespēja ienākt lielajā tirgū, prezentēt savus produktus citām valstīm. Tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi.”
Militārā eksporta attīstība arī būs viens no mērķiem, kam tērēs naudu, ko Latvija aizņēmusies no Eiropas Drošības rīcības fonda jeb SAFE.
Skaidro Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs: “Lai šo militāro industriju paceltu un attīstītu, mums ir vajadzīgi šie līdzekļi. Šī kombinācija ļaus mums tiešā veidā, ka viens eiro kalpos diviem, trīs vai pieciem eiro pretī. Šo naudu liksim militārās industrijas lietās. Attīstīsim arī tādā veidā ekonomiku, darbavietas un arī mūsu eksportspējas.”
Tāpat jau šobrīd Latvijai noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības un Kanādas ražotājiem par militāro līdzekļu iegādi, izmantojot šo aizņēmumu. Iecerēts attīstīt Mehanizēto kājinieku brigādi, bruņutehniku un kaujas atbalsta spējas. Plānots arī attīstīt kaujas spējīgas divīzijas līmeņa atbalsta vienības, tostarp artilērijas, pretgaisa aizsardzības un izlūkošanas spējas. Tāpat naudu tērēs, veidojot munīcijas krājumus un palielinot kaujas nodrošinājuma spējas, lai spētu atbalstīt gan nacionālās, gan sabiedroto militārās vienības.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis stāsta: “Strādājot pie šādu spēju attīstības kā dronu sistēmas, pretdronu sistēmas gan uz jūras, gan uz sauszemes, gan gaisā, dažādas netiešās ugunsatbalsta sistēmas, kuras mēs iegādāsimies, lai nodrošinātu pretinieka satriekšanu jau ārpus mūsu robežām.”
Visas SAFE ietvaros veiktās militāri tehnisko līdzekļu piegādes paredzēts īstenot līdz 2030. gada beigām. Paredzēts, ka pirmo aizdevuma daļu – piecsimt miljonu eiro – Latvija varētu saņemt tuvāko nedēļu laikā.
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