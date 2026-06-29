Svētdien Augšdaugavas novadā robežsargi aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju no Turcijas, kuram par nodarīto draud līdz pat desmit gadiem cietumā, informēja Valsts robežsardzē.
Veicot operatīvos pasākumus, robežsargi Medumu pagastā pārbaudei apturēja kādu "Kia" markas automašīnu, kuru vadīja Turcijas pilsonis.
Pārbaudot automašīnu, tās salonā konstatētas piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess.
Pieci migranti nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Tāpat pārvadātājs tiks saukts pie administratīvās atbildības par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs un pasažieru vešanu, kuri nav piesprādzējušies.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākusi 90 kriminālprocesus pret 78 personām.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
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