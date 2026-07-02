Ukrainas bijušais bruņoto spēku virspavēlnieks Valerijs Zalužnijs, kurš pašlaik ir vēstnieks Londonā, esot gatavs kandidēt nākamajās prezidenta vēlēšanās, kad to atļaus situācija, vēsta Ukrainas mediji.
Zalužnijs jau ilgstoši tiek uzskatīts par nopietnāko pašreizējā prezidenta Volodimira Zelenska iespējamo konkurentu uz augstāko amatu valstī. Zalužnijs jūnija vidū esot izsaukts uz Kijivu, kur Zelenskis populārajam ģenerālim jautājis par plāniem kandidēt, vēsta laikraksts "Ukrainska Pravda", kas atsaucās uz informētiem avotiem. Sarunā prezidents un bijušais armijas virspavēlnieks vispirms apsprieduši situāciju Apvienotajā Karalistē un britu premjera Kīra Stārmera demisiju, bet pēc tam pievērsušies Ukrainas iekšpolitikai. Zelenskis norādījis, ka pēdējā laika notikumi kaujaslaukā radījuši "iespēju logu" vēlēšanu rīkošanai. "Galvenais uzdevums ir sarīkot vēlēšanas tā, lai valstī novērstu jaunu iekšējo šķelšanos," teicis prezidents, piebilstot, ka tāpēc abiem līderiem būtu jāizvairās no konflikta. Zelenskis Zalužnijam esot tieši jautājis par plāniem kandidēt, ja vēlēšanas notiktu rudenī, un ģenerāļa atbilde esot bijusi apstiprinoša. Zalužnijs teicis, ka nekad neesot tiecies ieņemt politisku amatu, bet daudzi cilvēki uz viņu liek cerības, un viņš "nevarētu paskaidrot, kāpēc ignorē viņu uzticēšanos". Zalužnijs Ukrainas bruņoto spēku vadībā atradās no 2021. gada jūlija līdz 2024. gada februārim, kad Zelenskis viņa vietā iecēla Oleksandru Sirski.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.