Vai apdraudēta Saeimas vēlēšanu norise? Vieni no to organizētājiem – kapitālsabiedrība “Latvijas valsts meži” brīvdienās piedzīvoja plašu kiberuzbrukumu, kā rezultātā apturēta vairāku uzņēmuma sistēmu darbība. 360 Ziņas skaidroja, kādas sekas tas varētu atstāt uz gaidāmajām vēlēšanām.
Informācijas tehnoloģiju eksperti jau paguvuši to raksturot kā vienu no lielākajiem kiberuzbrukumiem kāds piedzīvots Latvijā. Valsts kapitālsabiedrība “Latvijas valsts meži” svētku brīvdienās atpūsties nevarēja – bija jātiek galā ar ārkārtas situāciju.
LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins skaidro: “Visa atslēga ir mazās detaļās. Arī šajā gadījumā bija kāda maza detaļa, kas tika palaista garām. Gadījums no gadījuma atšķiras – šis nav pirmais kiberdrošības incidents, ar ko saskaramies. Tādi mēģinājumi notiek pietiekami regulāri – līdz šim mēs ar tiem esam tikuši galā. Daudzu gadu laikā šī ir pirmā reize, kad tehnisks knifs nav pamanīts.”
Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina atklāj: “Šis ir tiešām viens no tādiem lielākajiem šāda veida incidentiem, kas mums ir bijis, bet tajā pašā laikā pirmsškietami liekas, ka uzbrucējs ir komerciāli motivēts un motivēts tieši izrādīties, ko viņš spēj paveikt. Līdz ar to šis uzbrukums, vismaz pašlaik šķiet, nav saistīts ar konkrētu valsti vai politisku motivāciju.”
Māris Kuzmins skaidro, kāpēc uzņēmuma darbība tik ļoti ietekmēta: “Latvijas valsts meži” ir ļoti digitalizēts uzņēmums – mums nav nekādu analogu procesu. Attiecīgi, kad notiek šāds incidents, mēs esam ļoti ietekmēti no šāda incidenta.”
Aprīlī tika pieņemts lēmums Saeimas vēlēšanām nepieciešamo sistēmu izstrādi uzticēt vairākām Latvijas kapitālsabiedrībām, kuru vidū bija arī “Latvijas valsts meži”. Uzņēmums apliecina, ka notikušais kiberuzbrukums neietekmēs vēlēšanu drošību: “Mums nepavisam nav jābūt uztrauktiem. Mūsu uzdevums ir pabeigts – ir atdots pasūtītājiem. Visi darbi tika veikti citā infrastruktūrā, kas bija nodalīti no pārējās LVM infrastruktūrā, tātad citā drošā vidē.”
Kiberuzbrukuma dēļ apturēto “Latvijas valsts mežu” sistēmu darbību varētu atjaunot tuvāko dienu laikā.
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