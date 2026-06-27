Pagājušā gada decembrī Valsts policijā (VP) saņemta informācija par personas nolaupīšanu Talsu novadā. Likumsargi decembrī aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja trīs personas. VP ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā un krimināllietas materiālus ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
2025. gada 17. decembrī neilgi pirms pusnakts Valsts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes Talsos, ka kāds vīrietis ticis nolaupīts un viņam nodarīti miesas bojājumi. Valsts policija par notikušo uzsāka kriminālprocesu un decembrī aizturēja visas trīs aizdomās turētās personas, piemērojot tām drošības līdzekli — apcietinājumu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2025. gada 17. decembrī ap pulksten 22.20 trīs personas ieradās kāda vīrieša īpašumā Talsu novadā un, pielietojot vardarbību, sagrāba viņu un iepūta acīs piparu gāzi. Personas vīrietim iesita pa žokli, kā rezultātā vīrietis zaudēja samaņu, pēc kā viņam sasietas rokas un kājas, un viņš aizvilkts uz transportlīdzekli. Vīrieti aizveda uz peldvietu, kur viņam ar dūri un metāla steku nodarīti miesas bojājumi.
Pēc tam viņš izģērbts un atstāts upes malā.
Pēc personu aizturēšanas Valsts policijā tika iesniegts iesniegums par elektroinstrumentu zādzību, kas esot bijis par iemeslu, kāpēc personas izrēķinājās ar šo vīrieti. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess arī par zādzību un turpinās izmeklēšana. No visām trim aizdomās turētajām personām viena jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar nelegālo vielu apriti.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par personas nolaupīšanu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par personas sagrābšanu, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli (personas nolaupīšana), paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība.
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