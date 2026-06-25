Pagājušā gada augustā samitā Aļaskā starp ASV un Krieviju netika panākta nekāda vienošanās par Ukrainu, paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Saskaņā ar Rubio teikto ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās laikā Ankoridžā tika apspriests priekšlikums par kara izbeigšanu, taču nekādas vienošanās netika panāktas. Šī priekšlikuma saturu Rubio nekomentēja.
Krievijas amatpersonas, sevišķi pēdējā laikā, pārmet ASV vadībai, ka tā nav spējusi īstenot Ankoridžā it kā panāktās vienošanās.
Kādas tieši bijušas šīs šķietamās vienošanās, Maskava neatklāj, taču netieši norāda, ka cita starpā bijusi vienošanās par Ukrainas karaspēka izvešanu no Doneckas apgabala. Ukraina vairākkārt paziņojusi, ka tam nepiekrīt, savukārt ASV nav apstiprinājušas, ka par to būtu vienojušās ar Krieviju.
Nodevas kuģiem
Rubio ceturtdien arī brīdinājis, ka Irānas nodevas kuģiem, kas šķērso Hormuza šaurumu, varētu tikt attiecinātas arī uz citiem ūdensceļiem, radot pilnīga haosa risku.
"Starptautiskie ūdensceļi nepieder nevienai valstij. Tas ir mūsdienu pasaules pamatprincips, bez kura pasaulē valdītu pilnīgs haoss," Līča arābu valstu sadarbības padomes sanāksmē Bahreinā sacīja Rubio.
"Ja mēs patiešām pieņemtu, ka var iekasēt naudu par starptautiskā ūdensceļa izmantošanu tikai tāpēc, ka tas atrodas tuvu jūsu teritorijai, tad šī prakse izplatīsies pa visu pasauli kā infekcija," brīdināja ASV valsts sekretārs. Viņš uzsvēra, ka ASV vēlas miera vienošanos ar Irānu, bet nav gatava maksāt jebkādu cenu par to.
"Mēs vēlamies labu vienošanos, mēs vēlamies īstu vienošanos, mēs vēlamies pārbaudāmu vienošanos, un mēs vēlamies vienošanos, kas tiek ievērota," uzsvēra Rubio.
Rubio arī apliecināja, ka tiks ņemtas vērā Persijas līča valstu intereses. "Mēs vēlamies nodrošināt (..), ka neviena šī vienošanās daļa nekādā veidā neapdraudētu nevienu no mūsu partneriem Persijas līča reģionā," viņš piebilda.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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