Krievijas vadība nepārtraukti murgo par Donbasu, pirmdienas vakara uzrunā pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš savā uzrunā netieši atbildēja uz dažiem Krievijas diktatora Vladimira Putina pēdējiem paziņojumiem par karu Ukrainā.
Intervijā propagandistam Pāvilam Zarubinam Putins atkal atkārtoja, ka Krievijas karaspēks pakāpeniski ieņem jaunas teritorijas un drīz pārņems kontroli pār visu Donbasa teritoriju.
Zelenskis paziņoja, ka Doneckas apgabalā reģistrēts vislielākais Krievijas uzbrukumu skaits, taču Ukrainas bruņotie spēki neļauj Krievijas karaspēkam virzīties uz priekšu.
"Kopš pilna mēroga kara sākuma Krievijas armijai jau 15 reizes ir noteikts termiņš mūsu Doneckas apgabala ieņemšanai.
Krievijas politiskā vadība nepārtraukti murgo par Donbasu. Jau 15 reizes viņiem ir bijusi šie murgi, ka viņi it kā pilnībā ieņems Donbasu,"
teica Zelenskis.
Viņš arī komentēja Putina teikto par benzīna piegādēm degvielas uzpildes stacijām. Savā intervijā Putins atzina, ka degvielas piegāžu pārrāvumi ir saistīti ar Ukrainas uzbrukumiem, taču paziņoja, ka situācija nav kritiska.
"Putins var televīzijā stāstīt, cik vien vēlas, ka viņš it kā visu kontrolē, ka benzīns it kā ir un ka Krievijas ministri it kā ir pietiekami kompetenti," sacīja Zelenskis. "Taču paši krievi, stāvot rindās pēc benzīna dažādos Krievijas reģionos, reāli redz, ka viņu "trīs dienu karš" turpinās jau piekto gadu, tāpēc pat naftas valsts, "benzīntanks", kā Krieviju sauca, tagad saskaras ar benzīna trūkumu. Tās ir tiešas kara sekas."
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 154 droniem
Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar 154 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 138 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti 13 trieciendronu trāpījumi desmit vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās divās vietās.
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