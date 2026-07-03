Basketbolists Kristaps Ķilps aizvadītajā nedēļā spēlēja izlases rindās, iepeldēja laulības ostā un noslēdza līgumu Polijā.
Iepriekšējā piektdienā Ķilps piedalījās Latvijas izlases pārbaudes spēlē Tallinā pret Igauniju, bet jau dienu vēlāk svinēja kāzas ar draudzeni Amandu. Abi ir kopā piecus gadus. Svinības notika viesu namā Valdemārpils pusē.
"Medusmēnesis pagaidām izpaliek, varbūt jūlijā kaut kur aizlidosim, bet uz ilgāku laiku – nākamvasar," "Latvijas Avīzei" teica Kristaps Ķilps, pasmejoties par piebildi, ka medusmēnesi var ieplānot Polijā, jo nākamā darba vieta viņam būs Toruņas klubs "Twarde Pierniki", kas aizvadītajā sezonā 16 komandu konkurencē ierindojās 12. vietā. "Viņu treneris (Srdans Subotičs) man zvanīja jau pagājušajā gadā, bet tad viņi izvēlējās citu spēlētāju un es parakstīju līgumu ar "VEF Rīgu". Šogad atkal zvanīja, uzskata, ka esmu gatavs, un es arī pats domāju, ka beidzot ir laiks braukt. Polija ir viens no labākajiem variantiem, jo pēdējos gados daudzi latvieši tur sekmīgi spēlējuši. Finansiālie nosacījumi Toruņā būs labāki nekā Latvijā. Ar "VEF" bija sarunas, bet līgumu viņi nepiedāvāja, no šīs sezonas paņemšu līdzi daudzas nianses, kuras iemācīja treneris Mārtiņš Gulbis." 25 gadus vecais Ķilps 2022./2023. gada sezonā spēlēja Vācijas pēc spēka trešajā līgā, kas gan nebija īsti profesionāla.
Jāpiebilst, ka Kristers Zoriks no Turcijas pārcēlies uz Polijas čempioni Varšavas "Legia", bet iepriekšējās divas sezonas Tallinas "Kalev/Cramo" pārstāvējušais Anrijs Miška pievienojies vienai no Polijas čempionāta pastarītēm Ļubļinas "Start".
Šovakar Latvijas izlase (bilance 1-3) Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē viesos tiksies ar Nīderlandi (2-2). Pirmajā mačā mājās mūsējie zaudēja, bet Ķilps bija viens no līderiem, gūstot 15 punktus. "Spēles plāns būs citādāks," Jāņa Gailīša stāšanos pie izlases stūres Sito Alonso vietā akcentēja Ķilps. "Jāizpilda trenera uzstādījums, un tad rezultāts būs pozitīvs, jāspēlē ātri un agresīvi, visi esam ļoti motivēti."
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