Aizsargs Alberts Šmits piektdien kļuva par Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā visaugstāk izvēlēto latvieti, hokejistam nonākot Ņujorkas "Rangers" komandā, kas viņu izraudzījās ar piekto numuru.
Līdz šim draftā visaugstāk izvēlētais latvietis bija uzbrucējs Zemgus Girgensons, kuru 2012. gada draftā ar 14. numuru izvēlējās Bufalo "Sabres".
2026. gada draftā pirmo numuru tika izvēlēts uzbrucējs Gevins Makena, kurš nonācis Toronto "Maple Leafs" komandā. Ar otro numuru tika draftēts zviedru uzbrucējs Ivars Stēnberjs, kuru izvēlējās Sanhosē "Sharks", ar trešo numuru Vankūveras "Canucks" izvēlējās uzbrucēju Keilebu Malhotru, bet ceturto drafta izvēli pirms dažām dienām no Čikāgas "Blackhawks" iemainījusī Bufalo "Sabres" izmantoja, lai izvēlētos aizsargu Deksonu Rūdolfu.
Lielāko daļu no sezonas 18 gadus vecais Šmits pavadīja Somijas augstākajā hokeja līgā, kur Mikeli "Jukurit" rindās 38 mačos guva sešus vārtus, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3. Sezonas noslēgumā latvietis spēlēja Vācijas augstākajā līgā (DEL), Minhenes "Red Bull" sastāvā 16 mačos tiekot pie septiņiem punktiem (2+5) un pozitīva lietderības koeficienta +2.
Šmits aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi junioru pasaules čempionātā, kā arī nacionālo izlasi olimpiskajās spēlēs, kur bija turnīra jaunākais hokejists, un pasaules čempionātā.
Līdz šim NHL draftā vienā gadā maksimālais latviešu spēlētāju skaits ir bijis trīs izvēlēti hokejisti. Pa trim Latvijas spēlētājiem draftēti piecas reizes — 1992., 2002., 2015., 2022. un 2024. gadā. Pērn neviens latvietis NHL draftā netika izvēlēts.
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