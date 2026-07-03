"Jaunā Vienotība" ir nogājusi vēl vienu astoņu gadu posmu un atgriezusies sākumpunktā, kādā tā bija pirms 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gadā, kad bija šaubas par tās iekļūšanu Saeimā. 

"Jaunās Vienotības" ("JV") valdes, 25 Saeimas deputātu un septiņu ministru, kā arī reģionālo partneru neiesaistīšanās, atstājot partijas likteni vienas līderes – nu jau bijušās premjeres un "JV" priekšsēdētājas Evikas Siliņas – ziņā, "JV" noveda tik tālu, ka tā atkal, kā saka, atradās kraujas malā. Un, tāpat kā toreiz, valde atkal aicināja Saeimas deputātu Arvilu Ašeradenu glābt "Vienotību", izvirzot viņu par premjera amata kandidātu, ko "JV" dome trešdien atbalstīja.

Skatoties "JV" domes sēdi, ko 1. jūlijā varēja vērot tiešraidē, 

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