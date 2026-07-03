Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Veroniku Markelovu, kura šā gada 1. jūlijā izgāja no Latgales ielas, Rīgā un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 155cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati, bija ģērbusies gaišos džinsos, kājās balti sporta apavi, baltas krāsas kreklā ar svītrām.
Valsts policijas rīcībā ir informācija, ka meitene var uzturēties T/C "Akropole Rīga" apkārtnē.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67086678.
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