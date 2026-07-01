Sociālajos medijos plašu rezonansi guvusi ziņa, ka divi imigranti Rīgā seksuāli uzmākušies sievietei. Valsts policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu. Cilvēki ir izbrīnīti, kāpēc mediji par šo klusē. Mēs neklusējam. 360 Ziņas tikās ar seksuālajā uzbrukumā cietušo sievieti.
Imigranti, vai nu Indijas vai Pakistānas izcelsmes vīrieši, sestdienas vakarā rīdziniecei Gintai centās nogriezt ceļu un seksuāli uzmākties. 360 Ziņas ar Gintu tikās vietā, kur incidents sestdienas naktī notika – skvērā iepretim Latvijas Universitātei.
Uzbrukumā cietusī Ginta stāsta: “Tas viens mani saķēra aiz rokas, bet es pateicu, ka neesmu ieinteresēta iepazīties, un turpināju iet. Tomēr viņš mani sarāva aiz rokas un diemžēl sāka grābstīties – līda pie krūtīm, līda arī zemāk. Es, protams, sāku atvairīt viņa rokas un sāku sist. Otrs tikmēr tajā brīdī neko nerunāja un neteica, stāvēja blakus, bet viņš jau vilka ārā savu dzimumlocekli. Tad es sapratu, ka esmu bezspēcīga un ar diviem galā netikšu.”
No neērtās situācijas Gintai palīdzēja izkļūt kāds garāmgājējs, kuru sieviete sasauca ar rokas vicināšanu. Par notikušo Ginta dalījās ar ierakstu sociālajā vietnē “X”. Tas ātri izplatījās plašu rezonansi. Centrālā doma – līdzīgi kā Rietumeiropā nu jau arī Latvijā imigrantu vīrieši gatavi pastrādāt dzimumnoziegumus.
Asi reaģēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava: “Policija ir uzsākusi izmeklēšanu saistībā ar notikušā apstākļiem, un, ja tiešām apstiprināsies tas, kas pausts publiskajā ziņā, tad no savas puses veicināšu to, lai šīs personas tiktu iekļautas "melnajā sarakstā" un izraidītas.
Rīgas domes vadība reaģēja ar solījumu pastiprināt pašvaldības policijas reidus ielās, sevišķu uzmanību pievēršot imigrantiem.
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ģirts Lapiņš skaidro: “Šajā brīdī ļoti svarīga ir tieši cilvēku iesaiste, cilvēku ziņošana. Es varbūt gribētu teikt tā skarbi, ka varbūt vajag rakstīt nevis Twiterī (“X”) vai Facebook, bet gan rakstīt uzreiz iesniegumu, vēršoties Valsts policijā vai pašvaldības policijā. Lai uzreiz var sākt izmeklēšanu, jo pilsētas centrā un daudzviet citur ir videonovērošanas kameras un maksimāli ātri aizturēt vainīgos.
Tikmēr Ginta, kura izglābta no kļūšanas par dzimumnozieguma upuri, nu jūtas nedroši Rīgas ielās.
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