Trešdien Augšdaugavas novadā robežsargi aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus, informē Valsts robežsardzē.
Robežsargi Laucesas pagastā pārbaudei apturēja automašīnu, kuru vadīja Vācijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā konstatētas sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess, bet sešas personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākusi 94 kriminālprocesus pret 80 personām.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7018 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
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