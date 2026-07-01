Latvija strauji sarūk – 2025. gada nogalē pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir noslīdējis līdz provizoriskiem 1,825 miljoniem, un jaundzimušo rādītāji pēdējos gados piedzīvo lejupslīdi par gandrīz 10% gadā.  

Pabalsti ir tikai kosmētiskais remonts ēkai, kurai vajadzīgi kapitāli pamatu darbi. Lai rastu ilgtspējīgus risinājumus, ir nepieciešams iegūt atbildi uz fundamentālu jautājumu: kāpēc ar ģimenes dibināšanu Latvijā arvien biežāk tiek gaidīts līdz trīsdesmit gadu vecuma sasniegšanai?

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