Krievijas valdība pieņēmusi lēmumu no 1. jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju.
"No 2026. gada 1. jūlija uz laiku apturēt personu, transporta līdzekļu, preču un kravu pārvietošanos caur dzelzceļa caurlaides punktiem atsevišķos posmos uz Krievijas Federācijas valsts robežas saskaņā ar uzskaitījumu, kas sniegts pielikumā," teikts Krievijas valdības rīkojumā.
Visvairāk robežšķērsošanas punktu slēgti uz Somijas robežas.
Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru-Pleskavas robežšķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju.
Turklāt faktiski satiksme apturēta tikai caur Pečoru-Pleskavas un Pitalovas robežšķērsošanas punktiem, jo Krievijas robeža ar Somiju jau iepriekš pilnībā slēgta, pamatojoties uz Helsinku lēmumu.
Robežšķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti.
Par to paziņot Somijas, Igaunijas un Latvijas valdībām uzdots Krievijas Ārlietu ministrijai.
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