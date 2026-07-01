Itālijas galvaspilsētā Romā aizvadītajā sestdienā notika leģendārā motorollera "Vespa" 80. gadadienai veltītais vispasaules "Vespa" salidojums un parāde pilsētas centra ielās, kurā piedalījās tūkstošiem braucēju.
Uzņēmumā "Piaggio" kopš 1946. gada ražotā "Vespa" ir ne tikai plaši pieejams transporta līdzeklis. Tā ir Itālijas pēckara atjaunošanas laikmeta optimisma un tā sauktā "itāliešu dzīvesstila" ikona, daļa no 20. gadsimta 50.–60. gadu Eiropas kultūrvēstures. Popularitāti vespām deva arī filma "Romas brīvdienas" (1953) ar Odriju Hepbērnu un Gregoriju Peku, kā arī Federiko Fellīni režisētā "La Dolce Vita" (1960).
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