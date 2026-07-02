Visdrīzāk, gaitām Latvijas izlasē pielikts punkts, "Latvijas Avīzei" atzina pieredzējušais basketbola aizsargs Aigars Šķēle.
Zvanīja arī "Zeļļi"
"Bija saruna ar galveno treneri Jāni Gailīti, bet apdomājot sapratu, ka parasti sanāk neveiksmīgi šie īsie izlases posmi. Negribu riskēt – dabūšu traumu, līguma nav. Šoreiz vairāk domāju par sevi, nevis kā palīdzēt Latvijai. Dažreiz jāpadomā par savu veselību, lai būtu gatavs sezonai," lēmumu pamatoja 33 gadus vecais Aigars Šķēle. Viņš vadībai pateicis, ka izlase, visticamākais, ir pagātne. Desmit gadus palīdzējis nacionālajai komandai un labāk aiziet brīdī, kad par tevi vēl ir interese. "Akmenī tas nav iecirsts. Ja tiešām nebūs, kas spēlē un sauks – tad varbūt," piebilda aizsargs, kurš pārstāvēja Latviju divos tās vēsturiski sekmīgākajos turnīros – 2017. gada Eiropas čempionātā un 2023. gada Pasaules kausā, abos piektā vieta.
Nākamajā sezonā Šķēle pēc piecu gadu pārtraukuma atgriezīsies mājās un pārstāvēs "VEF Rīgu": "Jau iepriekšējās sezonas laikā gribēju uz mājām. Maija vidū zvanīja no "VEF" un prasīja, vai neplānoju palikt Latvijā, diezgan ātri visu izrunājām un parakstījām līgumu. Šis bija pirmais gads, kad ģimene nav blakus, biju pieradis visu laiku būt kopā, esmu ģimenes cilvēks. Bērni aug, nākamgad dēlam jāiet skolā un viņam grūti, ka tētis nav blakus. Dažas reizes atbrauca ciemos uz nedēļu, šķiršanās bērniem ir tik sāpīgas. Domāju – kāpēc viņiem to nodarīt, daudzi gadi pavadīti, spēlējot ārzemēs."
Rīgas "Zeļļi" rudenī debitēs ULEB Eirokausā, arī ar viņiem bijušas sarunas, bet ne pārāk konkrētas. "Visu cieņu "Zeļļiem", neko sliktu nevaru teikt, neesmu tur bijis, bet vairāk gribēju būt "VEF", jo zinu, kā tur viss notiek, cik profesionāli strādā – treneri, fiziskā sagatavotība, ārsti," atzīmēja Aigars Šķēle.
Pieticīgāka sezona
Konkrēti piedāvājumi no ārzemju klubiem šovasar neesot bijuši. Šķēle nenoliedz, ka aizvadītā sezona nebija spīdoša ne viņam pašam, ne Slupskas "Czarni", kas ar deviņām uzvarām 30 spēlēs Polijas čempionātā palika 14. vietā no 16 komandām. Šī zeme viņam kopumā bijusi ļoti veiksmīga, īpaši aizpērnā sezona, kad vidēji mačā izcēlās ar 14,6 punktiem un 9,1 rezultatīvu piespēli. Šosezon bija attiecīgi 9 un 4,1.
"Gan jau kaut ko būtu Polijā atradis, bet finansiāli daudz sliktāk," norādīja Šķēle. Arī atgriešanās Latvijā nozīmēs mazākus ienākumus,
bet alga būšot līdzīga kā 2020./2021. gada sezonā, kad viņš iepriekšējo reizi pārstāvēja "VEF Rīgu".
Uz Slupskas komandu Aigaru Šķēli uzaicināja Roberts Štelmahers. Sezonas sākums vienībai bija labs (4-2), bet sekoja 10 zaudējumi 11 spēlēs un latviešu speciālists tika atlaists. "Ambīcijas klubam noteikti bija lielākas. No iepriekšējā gada bija palikuši trīs poļi, visi leģionāri nomainījās, pēc pāris mēnešiem vairāki spēlētāji aizgāja prom, varbūt bija neapmierināti ar lomu. Pēc trenera maiņas sākām spēlēt citādi, rezultāti mazliet uzlabojās, visas spēles līdzīgas, tikai viena sagrāve, bet nevarējām uzvarēt. Polijas līga ir ļoti līdzvērtīga, pārspējām čempionus. Ļubļina pirms diviem gadiem spēlēja finālā, tad nomainīja visus ārzemniekus un cīnījās uz izkrišanas robežas. Netrāpi ar komplektāciju un viss var būt slikti – spēlētāji, treneris," neveiksmju cēloņu analīzi Šķēle atstāj kluba vadības ziņā.
Vajag +9
Latvijas basketbola izlase piektdien viesos Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē centīsies revanšēties Nīderlandei. Spēles sākums pulksten 20.30, tiešraide kanālā LTV 7. Novembrī mājās mūsējie piekāpās ar 78:86, tā bija Sito Alonso debijas spēle Latvijas izlases galvenā trenera amatā, bet nu jau spānis vairs nav pie stūres. Nīderlandes bilance ir 2-2, Latvijas 1-3, svarīgi būtu ne tikai uzvarēt, bet arī būt priekšā sāncenšiem divu spēļu summā. Nīderlandes izlases rezultatīvākais spēlētājs atlases ciklā (vidēji 19 punkti) ir Kejs van der Vūrsts, kurš šosezon bija labākais piespēlētājs Turcijas čempionātā. Gaidāmajā mačā nepalīdzēs otrs izlases naskākais punktu guvējs Janniks Franke, tāpat sastāvā nav abu Kristapa Porziņģa komandas biedru Goldensteitas "Warriors" Kvintena Posta un Malevija Leona. Oranžie, gatavojoties šiem mačiem, pārbaudes spēlēs Ķīnā zaudēja mājiniekiem (60:65) un Austrālijai (69:78).
Pirmdien Latvijas izlase Rīgā uzņems Austriju, ko viesos uzvarēja ar +18, bet austrieši viesos spēja sarūgtināt Nīderlandi. Arī austriešiem iztrūkst vairāku līderu, bet ar to jāsadzīvo daudzām izlasēm, arī Latvijai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu