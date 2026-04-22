Imigrantu skaits Eiropas Savienībā (ES) 2025. gadā pieaudzis līdz rekordaugstam līmenim - 64,2 miljoniem, un tas ir par aptuveni 2,1 miljonu vairāk nekā gadu iepriekš, teikts Berlīnes "Rockwool" fonda Migrācijas izpētes un analīzes centra pētījumā.
2010. gadā imigrantu skaits bija 40 miljoni, teikts ziņojumā, atsaucoties uz "Eurostat" un ANO Bēgļu aģentūras datiem.
Vācijā joprojām ir lielākais ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju skaits blokā - teju 18 miljoni, no kuriem 72% ir darbspējas vecumā, savukārt Spānijā pēdējā laikā vērojams visstraujākais pieaugums - par aptuveni 700 000 cilvēku, tādējādi ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju skaits sasniedz 9,5 miljonus.
"Vācija joprojām ir galvenais migrantu galamērķis Eiropā gan absolūtā izteiksmē, gan lielā mērā arī attiecībā pret tās iedzīvotāju skaitu," norādīja viens no ziņojuma autoriem Tommāzo Fratīni.
Pētījumā teikts, ka migrācijas modeļi visā blokā ir nevienmērīgi - Luksemburgā, Maltā un Kiprā imigrantu īpatsvars ir lielāks, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu.
Arī patvēruma pieprasījumi bija koncentrēti dažās valstīs, un gandrīz trīs ceturtdaļas no visiem pieprasījumiem bija iesniegti Spānijā, Itālijā, Francijā un Vācijā.
Kopumā vislielākais bēgļu skaits - 2,7 miljoni - tika uzņemts Vācijā.
