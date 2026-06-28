27. jūnijā "Wondersalā" britu elektroniskās mūzikas leģenda "The Prodigy" pulcēja ap 7,5 tūkstošiem skatītāju, piedāvājot enerģisku, skaļu un vizuāli iespaidīgu šovu. Pirms vakara galvenajiem māksliniekiem publiku iesildīja "Pendulum" dalībnieks Garets Makgrilens ar DJ setu. Aplūko foto!
Uz skatuves "The Prodigy" apliecināja, kāpēc joprojām tiek uzskatīti par vienu no jaudīgākajām elektroniskās mūzikas koncertgrupām – ar agresīviem ritmiem, ugunīgu atmosfēru un klasiskajiem hitiem.
Tomēr koncertu daļai apmeklētāju aizēnoja organizatoriskas problēmas. Karstajā vakarā, kad Rīgā temperatūra tuvojās +27 grādiem, sociālajos tīklos cilvēki sūdzējās par ļoti garām rindām pēc ūdens un dzērieniem, kā arī labierīcībām. Daži norādīja, ka pēc ūdens nācies gaidīt pat vairāk nekā divas stundas.
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