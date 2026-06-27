Latvijā 67% iedzīvotāju par galveno uzkrājumu veidošanas instrumentu vecumdienām uzskata pensiju otro līmeni, informēja "Luminor Bank" pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.
Savukārt pensiju trešajā līmenī uzkrājumu veido trešdaļa iedzīvotāju.
No tiem iedzīvotājiem, kuri uzkrājumu veido pensiju trešajā līmenī, 29% iemaksas veic paši, savukārt 4% aptaujāto norādījuši, ka iemaksas viņu pensiju trešajā līmenī veic darba devējs.
"Luminor Bank" Pensiju un aktīvu pārvaldīšanas daļas vadītājs Atis Krūmiņš atzīmē, ka Latvijas pensiju sistēma ir veidota tā, lai tās trīs līmeņi viens otru papildinātu, un katram no tiem ir būtiska loma nākotnes uzkrājuma veidošanā. Pensiju otrais līmenis ir labs pamats ilgtermiņa uzkrājumam, savukārt brīvprātīgais pensiju trešais līmenis sniedz iespēju to mērķtiecīgi papildināt, pielāgojot iemaksas savām iespējām — cilvēks pats nosaka gan iemaksu apmēru, gan to biežumu.
"Lai gan aptaujas dati liecina, ka to iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzkrājumu veido pensiju trešajā līmenī, ir nedaudz sarucis, "Luminor Bank" dati rāda ko citu," pauž Krūmiņš, informējot, ka bankas klientu vidū pērn brīvprātīgās iemaksas pensiju trešajā līmenī palielinājās par 15%, salīdzinot ar 2024. gadu, un nedaudz audzis arī dalībnieku skaits. Līdzīga tendence, pēc viņa teiktā, ir arī valstī kopumā.
Pēc pensiju otrā un trešā līmeņa nākamais biežāk izvēlētais uzkrājumu veids ir iemaksas krājkontā vai citā krājrīkā — šādu pieeju izmanto 15% iedzīvotāju. Tajā pašā laikā 10% uzkrājumu vecumdienām veido, ieguldot dažādos finanšu instrumentos, savukārt 9% iedzīvotāju vecumdienām krāj skaidrā naudā, un tikpat liela daļa jeb 9% aptaujāto neveic uzkrājumus pensijai.
Krūmiņš norāda, ka ilgtermiņa finanšu plānošanā būtiska ir regularitāte un izpratne par dažādām uzkrājumu veidošanas iespējām. Viņš skaidro, ka, domājot par vecumdienām, svarīgi nepaļauties tikai uz vienu uzkrājumu veidu, bet veidot sabalansētu pieeju - sekot līdzi pensiju otrā līmeņa uzkrājumam un izvēlētajam plānam, iespēju robežās veidot iemaksas pensiju trešajā līmenī, kā arī izvērtēt citus ilgtermiņa uzkrājumu un ieguldījumu risinājumus.
"Jo agrāk cilvēks sāk plānot savas nākotnes finanses, jo lielāka iespēja ilgtermiņā izveidot stabilāku finansiālo pamatu un bezrūpīgākas vecumdienas," uzsver Krūmiņš.
"Luminor Bank" aptauja veikta 2026. gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", kopumā aptaujājot 1004 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
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