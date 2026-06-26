Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", sestdien, 27. jūnijā, un pirmdien, 29. jūnijā, norīkos papildu piecus vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu, informēja uzņēmumā.
Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no plkst. 10 līdz 20.
Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora.
Pasažieriem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus.
Tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakarst ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes. Lai nodrošinātu drošu satiksmi, atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi, tāpēc iespējami nelieli kavējumi.
"Vivi" mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa un termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi.
Teju visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, tādēļ dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku.
2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.
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