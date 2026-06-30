Soļotāja Aigara Fadejeva atraitne Eva Fadejeva un bundzinieks Mārcis Judzis pirmo reizi publiski apstiprinājuši, ka viņu dzīvē sācies jauns attiecību posms, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Šobrīd izbauda iepazīšanās laiku un nesen kopā nosvinējuši arī Jāņus
Fadejeva pastāstījusi, ka abu pazīšanās sākusies nesen. Judzis viņu uzrunājis neparastā un sirsnīgā veidā, kas atstājis patīkamu iespaidu.
Kopš pirmās tikšanās abi regulāri pavada laiku kopā — apmeklē teātra izrādes un koncertus, dodas pastaigās un daudz sarunājas. Fadejeva uzskata, ka tieši atklātas un garas sarunas cilvēkus satuvina visvairāk un palīdz pa īstam iepazīt vienam otru.
Arī Judzis norāda, ka tieši ilgās sarunas kļuvušas par būtisku abu attiecību pamatu.
Fadejeva norāda, ka pagaidām nesteidzas abu attiecībām piešķirt konkrētu statusu vai definīciju. Šobrīd viņi vienkārši izbauda iepazīšanās posmu un priecājas par kopā pavadīto laiku.
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