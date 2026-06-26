Patlaban AS "Latvijas valsts meži" (LVM) informācijas tehnoloģiju (IT) komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, informēja LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins.
Viņš arī norādīja, ka daļa sistēmu jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu "LVM GEO" un "Mednis" darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki.
Jau ziņots, ka brīvdienās ir konstatēts kiberdrošības incidents "Latvijas valsts mežu" informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā, apliecināja uzņēmumā.
Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas — "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat ir atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina ir izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucējs nosacīti neslēpjas — lai arī viņa personība nav zināma, viņš savas darbības aprakstījis kādā hakeru forumā, kurā lielījies ar "trofejām". Līdzīgi tas uzbrucis arī citiem uzņēmumiem citviet pasaulē.
Uzņēmums ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu.
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% — līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu