Partiju popularitātes reitingā jūnijā lielākais kāpums bija partiju apvienībai "Apvienotais saraksts" (AS) un politiskajam spēkam "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" (SV/AJ), liecina pētījumu centra SKDS pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktā aptauja.
Aptauja veikta no 6. jūnija līdz 16. jūnijam, laikā, kad bija demisionējusi "Jaunās vienotības" (JV) Evikas Siliņas valdība un apstiprināta Andra Kulberga (AS) valdība.
Vislielākais kāpums ir AS, no kuras startēja Ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš nav nevienas partijas biedrs.
Ja rīt notiktu vēlēšanas, partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) saņemtu 9,8% atbalstu, kas ir kāpums par 0,5 procentpunktiem. Otrajā vietā ierindotos AS ar 9,8% atbalstu, kas ir kāpums par trim procentpunktiem. Tālāk sekotu SV/AJ, par kuru balsotu 8,6% vēlētāju, kas ir pieaugums par 2,4 procentpunktiem.
Nākamā populārākā partija ir "Progresīvie" ar 8,4% atbalstu, kas ir par 0,6 procentpunktiem vairāk. Tai seko Nacionālā apvienība (NA) ar 5,5% reitingu, kas ir kāpums par 1,1 procentpunktu.
Tikmēr atbalsts Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ir samazinājies par 1,2 procentpunktiem — līdz 4,4%, bet atbalsts JV samazinājies par 1,7 procentpunktiem — līdz 4,2%. Savukārt partijai "Mēs mainām noteikumus" (MMN) reitings sarucis par 0,6 procentpunktiem — no 3,3% līdz 2,7%.
Partiju reitinga lejasdaļā ir Jaunā konservatīvā partija (JKP) ar 0,3% vēlētāju atbalstu. Tai seko kustība "Par!" ar 0,4% atbalstu, partija "Austošā saule Latvijai" ar 1% atbalstu, Latvijas Krievu savienība (LKS) ar 1,5% atbalstu, partija "Latvijas attīstībai" (LA) ar 1,6% atbalstu, partija "Stabilitātei!" ar 1,8% atbalstu un "Saskaņas centrs" (SC) ar 1,9% atbalstu.
Partijai "Stabilitātei!" atbalsts šajā aptaujā samazinājies par 0,8 procentpunktiem — līdz 1,8%. Savukārt SC atbalsts pieaudzis no 1,5% līdz 1,9%, tādējādi tai izvirzoties priekšā "Stabilitātei!".
Pārrēķinot to aptaujāto atbildes, kuri jau ir izlēmuši, par ko balsot, un ņemot vērā arī viņu gatavību piedalīties vēlēšanās, piecu procentu barjeru pārvarētu septiņas partijas.
Pirmo vietu ieņemtu AS ar 17,1% atbalstu. Tālāk sekotu LPV ar 15%, SV/AJ ar 13,8%, "Progresīvie" ar 12,1%, NA ar 9,5%, JV ar 7,3% un ZZS ar 6,9%.
Zem 5% barjeras šajā pārrēķinā paliktu MMN ar 4,5% atbalstu, kā arī "Stabilitātei!", SC, LKS un pārējās partijas.
Aptaujā piedalījās 1823 Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 75 gadiem visos Latvijas reģionos.
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