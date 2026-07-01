Bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks Valerijs Zalužnijs paziņojis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka plāno kandidēt uz valsts prezidenta amatu, ziņo Ukrainas mediji.
Izdevums "Ukrainska Pravda", atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņo, ka Zelenskis jūnija vidū rīkojis slēgtu tikšanos ar prezidenta kancelejas vadītāju Kirilu Budanovu, viņa vietnieku Olehu Tatarovu, valdošās partijas "Tautas kalps" Augstākās Radas frakcijas līderi Dāvidu Arahamiju, Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu un Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu.
Kā norāda "Ukrainska Pravda", sanāksmes dalībnieki apsprieda iespēju rīkot prezidenta vēlēšanas 2026. gada rudenī. Iemesls tam bija slēgta socioloģiskā pētījuma rezultāti, saskaņā ar kuriem Zelenska reitinga lejupslīde ir apstājusies un atbalsts viņam sācis pieaugt.
Kā apgalvo izdevums, saskaņā ar šo aptauju vēlēšanu pirmajā kārtā par Zelenski būtu gatavi balsot 33% vēlētāju, par Zalužniju - 22%, par Budanovu - 14%. Tajā pašā laikā otrajā kārtā, saskaņā ar aptaujas datiem, Zelenskis atpaliktu no Zalužnija. Proti, par Zalužniju būtu gatavi balsot 37%, bet par Zelenski - 32%.
Saskaņā ar "Ukrainska Pravda" informāciju, lai noskaidrotu iespējamā sāncenša nodomus, Zelenskis uzaicinājis Zalužniju uz Kijivu. Zalužnijs pašlaik ir Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā.
Formāls iemesls tikšanās rīkošanai bija gatavošanās Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera iespējamajai demisijai, bet Zelenskis arī jautājis Zalužnijam, vai viņš plāno piedalīties vēlēšanās, ja tās notiks rudenī. Zalužnijs atbildējis, ka gatavojas kandidēt, ziņo "Ukrainska Pravda" avoti.
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