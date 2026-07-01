Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 000 ārvalstu tūristu, informē Rīgas brīvostas pārvaldē.
Brīvostā informē, ka vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi.
Jūlijā Rīgā ienāks astoņi ASV kruīza operatoru kuģi. Tostarp 13. jūlijā Rīgas ostā piestās vidēja izmēra "boutique" stila kuģis "Azamara Journey", kas ir 181 metru garš, ar astoņiem klājiem un kura maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personas, savukārt svētdien, 5. jūlijā, Rīgas ostā piestās luksusa klases kuģis "Silver Dawn", kas ir 212 metru garš, ar astoņiem klājiem un kura maksimālā pasažieru ietilpība ir 596 personas.
31. jūlijā Rīgas ostā piestās "premium" klases kruīza laineris "Seven Seas Navigator", kas ir 172 metru garš, ar astoņiem klājiem un var uzņemt līdz 500 pasažieru.
Savukārt četras reizes — 9., 15., 23. un 29. jūlijā — Rīgā viesosies kruīzu kompānijas "Norwegian Cruise Line" kuģis "Norwegian Sun". Kuģis ir 258 metru garš, ar 12 klājiem un vienlaikus var uzņemt līdz 1900 pasažieriem. Ar šo kuģi galvenokārt ceļo tūristi no ASV, Kanādas un Austrālijas.
Jūlija otrajā pusē, 20. jūlijā, Rīgas ostā ienāks ASV kruīza kompānijas kuģis "Sapphire Princess", kas ir 290 metru garš, ar 18 klājiem un var uzņemt 2670 pasažieru, bet 21. jūlijā — kuģis "Sirena", kas ir 181 metru garš, ar 11 klājiem un var uzņemt līdz 670 pasažieru.
Tikmēr 24. jūlijā Rīgas ostā piestās "boutique" stila kuģis "Marina", kura garums ir 239 metri, tam ir 11 klāji un maksimālais pasažieru skaits ir 1250, bet 6. un 14. jūlijā ostā ienāks luksusa ekspedīciju kruīzu kuģis "World Navigator", kura garums ir 129 metri, tam ir seši klāji un pasažieru skaits ir 200.
Pirmo reizi Rīgas ostā šajā kruīzu sezonā 28. jūlijā ienāks Francijas kruīzu kompānijas "Ponant" luksusa ekspedīciju kuģis "Le Champlain", kas ir 131 metru garš, tam ir septiņi klāji un tas var uzņemt 184 viesus.
Lielākais kuģis pēc bruto tilpības jūlijā būs "Sapphire Princess" (115 875 GT), kas Rīgā ieradīsies 20. jūlijā, bet mazākais — ekspedīciju kuģis "World Navigator" (9315 GT), kas ostā viesosies 6. un 14. jūlijā.
Četrās jūlija dienās Rīgas ostā vienlaikus piestās divi kruīza kuģi. Svētdien, 5. jūlijā, ostā ienāks ne tikai "Silver Dawn", bet arī kuģis "Europa", 15. jūlijā — kuģis "Aidamar" un "Norwegian Sun", 20. jūlijā — "Sapphire Princess" un "Victoria", bet 21. jūlijā — "Sirena" un "MSC Magnifica".
Brīvostā atzīmē, ka pieaugošā ASV kruīza līniju interese par Rīgu ir viens no rezultātiem mērķtiecīgam darbam starptautiskajā kruīzu tirgū, tostarp regulārai dalībai pasaulē lielākajā kruīzu nozares forumā "Seatrade Cruise Global Maiami", kur Rīgas osta kopā ar partneriem piedalās, lai popularizētu galvaspilsētu kā pievilcīgu kruīza galamērķi Baltijas jūrā.
Pieaugošā Ziemeļamerikas kruīza līniju aktivitāte atspoguļojas arī Rīgas kruīza tūristu statistikā. Šā gada pirmajā pusgadā Rīgu apmeklējuši vairāk nekā 11 000 tūristu no ASV, kas ir par 27% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt vislielākais kruīza pasažieru skaits šogad Rīgā ieradies no Vācijas — 23 000 viesu jeb 2,5 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Tāpat būtisks pasažieru pieaugums šosezon vērojams arī no Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas un Lielbritānijas, atzīmē brīvostā.
Šā gada sešos mēnešos Rīgas ostā piestājuši 32 kruīza kuģi, kopā uz Latviju atvedot 54 000 pasažieru, kas ir par 51% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā.
Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģu vizīte, kas ir par 21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 000 kruīza tūristu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn.
2025. gada kruīza sezonā ienāca 85 kruīza kuģi ar 115 500 kruīza ceļotāju, kas ir par 43% vairāk nekā 2024. gadā.
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