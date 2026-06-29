Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā gaidāmajā NATO samitā Ankarā neatbalstīs turpmāko militāro palīdzību Ukrainai.
Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju STVR Fico norādīja, ka pirms samita, kas paredzēts 7. un 8. jūlijā, konsultēsies ar aizsardzības ministru Robertu Kaliņāku, lai gādātu, ka Slovākijas delegācija nesaņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības.
Premjerministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības (ES) apspriestās palīdzības paketes Kijivai ir milzīgas.
Paredzēts, ka samitā, kurā alianses līderi apspriedīs ieguldījumus aizsardzībā, militāro rūpniecību un turpmāko atbalstu Kijivai tās cīņā pret Krievijas agresiju, piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Samita galadokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljardus eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu.
Fico valdība, nākot pie varas 2023. gadā, apturēja Slovākijas militāro atbalstu Ukrainai un ierobežoja atbalstu Kijivai tikai ar humanitāro palīdzību.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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