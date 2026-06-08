Katrs trešais ģimenes ārsts Latvijā ir pensijas vai pirmspensijas vecumā, un šis fakts liecina, ka nebūs ilgi jāgaida, kad mūsu valstī būs jāatrod vairāki simti mediķu, kuri pārņems cienījama vecuma ārstu prakses.
Piemēram, Jēkabpilī no 14 ģimenes ārstiem puse ir pensijas vecumā, bet no Aizkraukles novada 17 dakteriem tiesības doties pelnītā atpūtā ir 11 ārstiem. Problemātiska situācija ir arī Saldus novadā, kur strādā 63% pensijas vecuma ārstu, kā arī Līvānu novadā, kur vecumā virs 65 gadiem ir 60% šīs specialitātes ārstu.
Par laimi, tā nav, ka valstī vispār trūktu jaunu ģimenes ārstu un valsts skopotos ar naudu rezidentu uzņemšanai ģimenes medicīnā. Ģimenes ārsta specialitātē valsts budžeta finansēto rezidentūras vietu skaits, ņemot vērā izteikti novecojošo vecuma struktūru, ir mērķtiecīgi palielināts: no 14 vietām 2007. gadā līdz 50 vietām 2022. gadā un 55 vietām 2024. gadā. Diemžēl ne visas no tām ir aizpildītas, piemēram, no 2025. gadā sākotnēji plānotajām 48 vietām piecas ir palikušas tukšas. Rezidentūras pretendentu zemās intereses dēļ uzņemšanas konkursā 2024. gadā tika aizpildītas tikai 37 no 55 vietām. Bet arī tas nav maz.
Svarīgi galvaspilsētas sniegtie labumi
Jāņem gan vērā, ka jaunie ģimenes ārsti vēlas strādāt galvenokārt Rīgā un Pierīgā, kas liecina, ka svarīgāk par kompensāciju, ko valsts piemaksā reģionu ģimenes ārstiem, ir citi labumi, kurus spēj piedāvāt galvaspilsēta un kā trūkst reģionos. Ģimenes ārste Sandra Siliņa Aizkraukles novada laikrakstam "Staburags", vaicāta par ģimenes ārstu pieejamību laukos, stāsta, ka jaunie speciālisti nevēloties strādāt laukos, jo "viņi, iespējams, nezina, ko te var iesākt". Viņiem svarīgi, lai tuvumā būtu skola, bērnudārzs, interešu izglītības iespējas un lai arī dzīvesbiedram būtu darbs. Bet ir arī tādas situācijas, ka jaunais ārsts vēlētos pārņemt pensijas vecuma ģimenes ārsta praksi reģionā, bet dakteris nav pierunājams to atstāt, un nav tāda likuma, kas viņam liktu to darīt.
"Es negribu noniecināt vecos ģimenes ārstus, bet tad, kad reāli atnāk jaunais ģimenes ārsts, tad viņš – nē, es tev neko nedošu, un tad nostājas tādā pozā, un viss," intervijā portālam "lsm.lv" stāstījusi Bauskas jaunā ģimenes ārste Anete Ance Buka. Nacionālā veselības dienesta (NVD) līgumpartneru departamenta direktore Daiga Vulfa neslēpa, ka pacienti mēdzot izreģistrēties no ļoti cienījama vecuma ģimenes ārstu praksēm, lai piereģistrētos pie jaunākiem ārstiem. Esot prakses, kurās palikuši vien pāris simtu pacientu, mazākā – ar 203 pacientiem – atrodoties Saldū.
Līgumu plāno pārtraukt 172 ģimenes ārsti
Patlaban ir tikai četras vietas reģionos, kur tiek meklēti ģimenes ārsti. Tātad topošie ārsti tiek gatavoti galvenokārt paaudžu nomaiņai tuvākajā nākotnē. Katru gadu septembra sākumā NVD aptaujā pensijas vecuma ģimenes ārstus par nodomiem turpināt līgumu ar NVD tuvākajos gados. Līdz 2029. gadam līgumu plānojot pārtraukt 172 ģimenes ārsti.
Lai nodrošinātu šo ģimenes ārstu sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, nepieciešami 196 jauni ģimenes ārsti, 2028. gadā ieskaitot.
Taču nevar cerēt, ka, ņemot vērā NVD izstrādāto ģimenes ārstu nomaiņas plānojumu, visi jaunie ārsti dosies strādāt tieši uz tām vietām, kur būs nepieciešams. Ar šo informāciju tiekot iepazīstinātas pašvaldības, jo arī no pašvaldībām NVD sagaida, ka tās ģimenes ārstiem nodrošinās telpas, kur iekārtot praksi. Piemēram, kā vēsta Aizkraukles novada laikraksts "Staburags", NVD iepazīstinot ar grafiku, lai pašvaldība zinātu, kad ģimenes ārsts plāno pārtraukt darbu. Dažkārt gadoties, ka ģimenes ārsts, sasniedzot pensijas vecumu, nolemjot kādu laiku vēl pastrādāt. Pašvaldība par šādu pastrādāšanu esot gandarīta, jo tik ātri jaunus ārstus nespējot sameklēt.
Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Ainis Dzalbs intervijā laikrakstam "Zemgales Ziņas" kā labu piemēru atzīmē Jelgavas novada pašvaldību, kas par Eiropas fondu līdzekļiem palīdzējusi izremontēt prakses telpas, lai jaunajiem ģimenes ārstiem būtu iespējams uzsākt darbu bez lieliem ieguldījumiem. Esot atrisināti infrastruktūras jautājumi, kas ļāvuši veiksmīgi notikt paaudžu maiņai. Rezultātā izdevies piesaistīt jaunus kolēģus un nodrošināt ģimenes ārsta pieejamību atšķirībā no citām pašvaldībām, kur šāds atbalsts ne vienmēr tiekot sniegts un ģimenes ārstu piesaiste esot ļoti apgrūtināta.