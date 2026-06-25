ASV prezidents Donalds Tramps trešdien uzslavējis NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, nodēvējot viņu par lielisku līderi, bet atkārtoti kritizēja vairākus Eiropas sabiedrotos, apgalvojot, ka tie pievīluši ASV karā ar Irānu.
Tiekoties ar Riti Baltajā namā, Tramps atzina, ka NATO ģenerālsekretārs tiek plaši cienīts un ir paveicis lielisku darbu, vadot aliansi. "Viņš ir mans draugs, lielisks cilvēks, lielisks līderis, lielisks ģenerālsekretārs, visi viņu ciena," teica Tramps. "Es domāju, ka gadījumā, ja šajā amatā būtu kāds cits, mēs šodien pat netiktos, godīgi sakot, jo mūs pievīla."
Rite, kuram izdevies uzturēt labas attiecības ar Trampu, apmeklēja Vašingtonu pirms 7. un 8. jūlijā gaidāmā NATO samita Ankarā, kurā pulcēsies alianses 32 dalībvalstu līderi.
Starp Vašingtonu un vairākiem NATO sabiedrotajiem valda saspīlējums pēc ASV apgalvojumiem, ka sabiedrotie pievīluši Vašingtonu, pietiekami neatbalstot to karā ar Irānu.
Atbildot uz jautājumu, vai viņš joprojām uzskata, ka Eiropas sabiedrotie pret viņu izturējušies netaisnīgi, Tramps atkārtoti pauda savu neapmierinātību. "Es biju vīlies Itālijā. Es biju vīlies Lielbritānijā (..), mēs bijām vīlušies Vācijā un Francijā," sacīja Tramps, piebilstot, ka Vašingtona bija vīlusies lielākajā daļā sabiedroto. Tramps īpaši kritizēja Spāniju, raksturojot šīs valsts rīcību kā "šausmu šovu".
Neskatoties uz sūdzībām, Tramps uzsvēra, ka izjūt lielu cieņu pret Riti, piebilstot, ka abi apspriedīs nesenos notikumus un turpmāko sadarbību.
Augstas ASV amatpersonas, tostarp aizsardzības ministrs Pīts Hegsets un valsts sekretārs Marko Rubio, raksturojuši sabiedroto nostāju kā apkaunojošu un likuši noprast, ka Vašingtona varētu pārvērtēt attiecības ar NATO.
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