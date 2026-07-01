Laikā, kad valdība vismaz vārdos cenšas ierobežot birokrātiju valsts aparātā, tiek strādāts pie jaunas sporta institūcijas izveides. Vai Latvijas sportam ir nepieciešams savs fonds līdzīgs kā kultūrā? Cik nodokļu maksātājiem izmaksātu šāda fonda izveide un darbība? Kur tiks rasti līdzekļi? Par jaunveidoto Valsts sporta fondu "Latvijas Avīze" izprašņāja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentu Raimondu Lazdiņu.

Kāds no Valsts sporta fonda būs labums Latvijas sportam?

R. Lazdiņš: Mēs visu mūžu esam cīnījušies ar dažādām nelaimēm. Manuprāt, 2001. gadā, atnākot Repšes valdībai, sporta un kultūras finansējumu no iezīmētiem nodokļiem vispār likvidēja kā šķiru. Pēc tam redzējām, kas notika, kad koriģēja ziedojumu politiku, kad samazinājās atbalsts no lielajiem valsts uzņēmumiem. Šobrīd ziedojumu tikpat kā nav. Pozitīvā lieta bija, kad atjaunoja Kultūrkapitāla fondu, lai gan var diskutēt par tā pārvaldību. Uzskatu, ka Valsts sporta fonda atjaunošana būtu vispareizākais risinājums, jo ir jābūt paredzamībai. Man nekad nebūs pieņemams, ka sporta federācijas naudu

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē