Dziedātāja Samanta Tīna intervijā žurnālam "Ieva" atklāti dalījusies pārdomās par vienu no sarežģītākajiem dzīves posmiem — laulības izjukšanu, kā arī emocijām, ko piedzīvojusi pēc negaidītās ziņas, ka kļūs par mammu.
Dziedātāja skaidro, ka nav piedzīvojusi fizisku vardarbību, tomēr uzskata, ka jebkāda veida agresija nav pieņemama un nevar kalpot par pamatu drošām attiecībām. Viņa norāda, ka kādā brīdī sapratusi — vairs nevēlas dzīvot šādā vidē, tādēļ noteikusi savas robežas.
Sākotnēji viņa centusies atbildes meklēt sevī, domājot par to, kā būtu iespējams glābt attiecības. Taču ar laiku kļuvis skaidrs, ka situācijas atrisinājums nav atkarīgs tikai no viņas.
Pēc šķiršanās dzīve viņai sagādājusi vēl vienu negaidītu pavērsienu — Samanta uzzinājusi, ka ir bērniņa gaidībās.
Atceroties brīdi, kad uzzinājusi par gaidāmo mazuli, Samanta Tīna stāsta, ka sākotnēji sev jautājusi, kāpēc tas noticis tieši ar viņu. Tomēr vēlāk šīs izjūtas nomainījusi pārliecība, ka ikviens bērns ir svētība, un tieši ar šādu pateicības sajūtu viņa šobrīd raugās uz gaidāmajām pārmaiņām savā dzīvē.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
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