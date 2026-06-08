No 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme Latvijā tiks samazināta no 21 līdz 12%.
PVN samazinātā likme tagad attieksies uz visu veidu maizi, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu – līdz 2027. gada 30. jūnijam.
PVN samazināto likmi nepiemēros saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām un augu valsts alternatīvām (auzu, mandeļu dzērieniem), kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atgādina, ka samazinātā 12% PVN likme Latvijā jau līdz šim tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien, 30. jūnijā, publiskā pasākumā Rīgā, Vērmanes dārzā, informēs par PVN samazinātās likmes ieviešanu un par iniciatīvu "Godīgs PVN samazinātājs". Pasākumā piedalīšoties arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis. PVN likmes samazināšana pārtikas pamatproduktiem bija viena no Zaļo un zemnieku savienības prioritātēm, ko tā pērn virzīja valsts budžeta projektā.
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