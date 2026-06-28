Latvijas kafijas grauzdētājs un "specialty" kafijas zīmols "Rocket Bean" iekļauts starptautiskajā vērtējumā "The World’s 100 Best Coffee Shops — Europe 2026", kas apkopo labākās kafejnīcas Eiropā, informē uzņēmumā. Tas ir viens no plašākajiem Eiropas kafijas nozares vērtējumiem, kurā tiek salīdzinātas kafejnīcas no dažādiem tirgiem, sākot no valstīm ar senām kafijas kultūras tradīcijām līdz strauji augošiem jauniem spēlētājiem.
"Specialty" kafijas segments pēdējos gados Eiropā piedzīvojis strauju izaugsmi, un tajā konkurē tūkstošiem neatkarīgu kafejnīcu un grauzdētavu. Šajā vidē dominē valstis ar ilgstošām kafijas tradīcijām un attīstītu tirgu, tādēļ uzņēmumu no mazākiem tirgiem, tostarp Latvijas, iekļūšana šādos vērtējumos joprojām ir salīdzinoši reta. Šogad konkursā tika vērtētas vairāk nekā 5300 Eiropas kafejnīcas, un "Rocket Bean" kafejnīca Miera ielā ieguva 51. vietu starp Eiropas labākajām kafejnīcām. Iepriekš bija zināms, ka uzņēmums iekļuvis TOP 100 sarakstā.
"Šis rezultāts parāda, ka Latvijā veidotā "specialty" kafijas kultūra spēj konkurēt Eiropas līmenī. "Specialty" kafijas nozarē mēs konkurējam ar tirgiem, kuros šī kultūra attīstījusies jau desmitiem gadu," norāda Vilmārs Vjakse, "Rocket Bean" vadītājs.
"Rocket Bean" sasniegums ir nozīmīgs ne tikai uzņēmumam, bet arī Latvijai kopumā — tas apliecina vietējo uzņēmumu spēju radīt augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus, kas tiek novērtēti starptautiskā līmenī, kā arī stiprina Rīgas kā gastronomijas galamērķa pozīcijas. Tas ir arī apliecinājums ārvalstu viesiem, ka Rīgā iespējams baudīt kafiju līmenī, kas salīdzināms ar vadošajām Eiropas pilsētām.
"Šāds novērtējums dod pārliecību, ka uzņēmums attīstās pareizajā virzienā. Tas motivē arī turpmāk ieguldīt kvalitātē un nozares attīstībā," piebilst V. Vjakse.
"Rocket Bean" jau vairāk nekā desmit gadus darbojas "specialty" kafijas nozarē, attīstot gan kafijas grauzdēšanu, gan kafejnīcu kultūru. Uzņēmums aktīvi iegulda arī nozares attīstībā — jaunās grauzdētavas un kafijas izglītības centra izveidē, ko plānots atklāt šajā vasarā, investējot vairāk nekā 2,5 miljonus eiro.
Uzņēmuma pārstāvji novēro, ka Latvijā arvien vairāk patērētāju interesējas par kafijas izcelsmi, grauzdējumu un pagatavošanas metodēm, kas liecina par arvien nobriedušāku kafijas kultūru un pieaugošu pieprasījumu pēc kvalitatīvas, svaigi grauzdētas kafijas.
"Mūsu mērķis ir turpināt attīstīt kafijas baudīšanas kultūru un veidot izpratni par kvalitāti, garšu un izcelsmi. Redzam, ka šī tendence Latvijā kļūst arvien izteiktāka un sakrīt ar to, ko novērojam attīstītākajos Eiropas tirgos," uzsver V. Vjakse.
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