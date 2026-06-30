Ceturtdien, 29. jūnijā, Smiltenē redzēts lācis, apstiprināja pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja Marita Mūze.
Smiltenes novada Pašvaldības policija apsekoja Mežu kapu un Klievezera teritoriju, kur lācis manīts.
Ja iedzīvotāji pamana lāci, ir jāziņo Pašvaldības policijai pa tālruni 28 659 933.
Pašvaldība lūdz iedzīvotājus visā novadā būt ļoti uzmanīgiem, jo lācis iepriekš manīts arī citviet, tostarp pie Niedrāja ezera un Mēru ciemā.
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) iesaka iedzīvotājiem saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties lācim to sastopot, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram, provocējot — dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu.
Lācis pilsētā visbiežāk nonāk, klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. DAP atgādina, ka situācijās, kad lācis vai kāds cits liels savvaļas dzīvnieks ir nonācis pilsētvidē, primāri ir jāsazinās ar vietējo pašvaldību un DAP, ļaujot speciālistiem koordinēt situāciju un "izvadīt" dzīvnieku no pilsētas ātrāk.
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