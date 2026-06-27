Jaunieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 30. septembrim aicināti pieteikties valsts aizsardzības dienestam, lai to sāktu 2027. gada janvārī vai jūlijā, pavēstīja Aizsardzības ministrijā (AM).
Ministrijā informē, ka jauniešiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko dienesta veidu.
Jūlija iesaukumā jauniešiem būs iespēja izvēlēties 11 mēnešu militāro dienestu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) regulāro spēku vai Zemessardzes vienībās vai piecu gadu dienestu Zemessardzē, savukārt janvāra iesaukumā — piecu gadu dienestu Zemessardzē vai piecu gadu rezerves virsnieka programmu, kas paredzēta augstskolu un koledžu studentiem.
Lai pieteiktos brīvprātīgi, pilsoņi aicināti izmantot vienoto rekrutēšanas platformu "klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests".
Pēc AM sniegtās informācijas, 2027. gadā 11 mēnešu ilgajā dienestā NBS iespējams uzņemt līdz 2800 personām, piecu gadu dienestā Zemessardzē — līdz 600 personām, savukārt piecu gadu rezerves virsnieka programmā — līdz 100 personām ziemas iesaukumā.
Valsts aizsardzības dienesta 11 mēnešu dienests tiks īstenots astoņās dienesta vietās —
Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Nodrošinājuma pavēlniecībā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā, Zemessardzes bataljonā Skrundā (militārajā bāzē "Mežaine"), kā arī militārajā bāzē "Sēlija".
Piesakoties brīvprātīgi, iespējams norādīt vēlamo dienesta vietu, kas tiek komplektēta rindas secībā.
Iesaucamie tiek aicināti brīvprātīgi pieteikties arī valsts aizsardzības dienesta piecu gadu dienestam Zemessardzē vai piecu gadu rezerves virsnieka programmā, tādējādi nodrošinot, ka netiks pakļauti atlasei pēc nejaušības principa uz 11 mēnešu dienestu.
AM skaidro, ka piecu gadu dienests Zemessardzē ik gadu jāpilda vismaz 28 dienas. Dienesta laikā Zemessardzē karavīri apgūs pamatapmācības kursu, iegūs zināšanas un prasmes kolektīvajā apmācībā, kā arī kvalifikācijas kursus atbilstoši militārajai specializācijai.
Piesakoties piecu gadu valsts aizsardzības dienestam Zemessardzē, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko dienesta vietu — Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljonu, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājnieku bataljonu, Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonu vai Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štābu.
Kā jaunums Zemessardzes piecu gadu programmā ir ieviests intensīvais kurss,
kas notiks Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljonā. Paredzēts, ka apmācības vismaz 28 dienu apjomā notiks vienā nepārtrauktā laika periodā katru gadu — aptuveni viena mēneša garumā.
AM norāda, ka intensīvais kurss ir īpaši piemērots un paredzēts sportistiem, studentiem, Latvijas pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo ārzemēs, un citiem interesentiem, kuri vēlas veikt dienesta pienākumu izpildi vienā nepārtrauktā laika periodā gada laikā. 2027. gadā intensīvais kurss plānots no 29. jūnija līdz 27. jūlijam.
Savukārt augstskolu un koledžu studentiem paredzētajā piecu gadu rezerves virsnieka programmā kopējais apmācību un dienesta uzdevumu izpildes laiks nav mazāks par 180 dienām. Dienesta laikā karavīri apgūs pamatapmācības kursu, jaunākā instruktora kursu Dobelē, kā arī rezerves vada komandiera kursu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, apgūstot spēju patstāvīgi pildīt vada komandiera pienākumus un uzdevumus.
Piesakoties rezerves virsnieka programmā, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko dienesta vietu — Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljonu, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājnieku bataljonu, Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonu vai Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štābu.
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