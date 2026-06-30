SIA "Rīgas nami" valdes loceklis Mārcis Budļevskis pieņēmis atkāpties no amata, informēja uzņēmumā.
Viņš uzņēmumā atbild par nekustamo īpašumu pārvaldību, nekustamo īpašumu attīstības projektu un tehniskās uzturēšanas pārvaldību.
Pēc vienošanās ar uzņēmuma padomi, Budļevskis valdes locekļa pienākumus turpinās pildīt līdz 2026. gada 31. jūlijam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un iesākto procesu nodošanu.
Lēmumu atstāt valdes locekļa amatu Budļevskis pamato ar to, ka
ilgstošs stratēģisku lēmumu trūkums Rīgas pašvaldībā ir radījis situāciju, kurā pašreizējais sadarbības modelis vairs neļauj efektīvi vadīt uzņēmuma attīstību.
"Pēdējo gadu laikā uzņēmuma valde, padome un visa komanda ir mērķtiecīgi strādājusi, lai stiprinātu SIA "Rīgas nami" darbību, uzlabotu finanšu rezultātus un virzītu vairākus pašvaldībai stratēģiski nozīmīgus attīstības projektus, tai skaitā Rīgas Centrāltirgus ilgtspējīgu attīstību," skaidro Budļevskis.
Viņš norāda, ka pašreizējā sadarbības modelī ar pašvaldību nav iespējams efektīvi vadīt šos procesus un uzņemties atbildību par rezultātu, ja stratēģiskie lēmumi netiek pieņemti.
Tādēļ viņš pieņēmis lēmumu atstāt valdes locekļa amatu
Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies arī "Rīgas namu" padome — Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Padome atkāpusies no 30. jūnija.
Savukārt šodien plkst. 16.30 sasaukta Rīgas domes ārkārtas sēde, kurā tiks vērtēta SIA "Rīgas nami" darbība.
Izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, Būvniecības kontroles valsts birojs (BVKB) nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām.
Savukārt Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) uzdeva Rīgas izpilddirektoram Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja — "Rīgas namu" — vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu.
Pašlaik Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Savukārt no nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot paviljonu, tā grīdu, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus.
"Rīgas nami" apgrozījums 2025. gadā sasniedza 28,42 miljonus eiro, kas ir par 3,3% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī uzņēmums 2025. gadu ir noslēdzis ar 94 000 eiro peļņu.
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