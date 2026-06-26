Dziedātāja Agnesse turpina savu ceļu popmūzikā, klausītājiem piedāvājot vasarīgu dziesmu "Fascination", kas aicina ikvienu skatīties uz sevi ar apbrīnas pilnām acīm, līdzīgi kā skatāmies uz mīļoto cilvēku.
Agnesses (īstajā vārdā Agnese Stengrevica) popmūziku raksturo iedrošinājums katram izbaudīt dzīvi pilnībā. Viņa saka: "Lai arī mums katram ir sava atšķirīgā dzīves pieredze, mūs visus vieno vieni dzīves notikumi, tajā skaitā iemīlēšanās, šķiršanās, draudzības sākums un beigas, kas raisa līdzīgas emocijas. Rakstot savu personīgo stāstu dziesmā, es piedomāju pie šīm visiem zināmajām emocijām, lai mans stāsts rezonētu ar citiem.
Šobrīd manas dziesmas ir rakstītas no sievietes skatupunkta, jo vēlos iedrošināt sievietes būt pašām un tiekties pēc sapņiem. Tos tik tiešām ir iespējams piepildīt!"
2024. gadā iznāca mūziķes mini albums "Uz augšu", savukārt jaunās dziesmas Agnessei top dziesmu rakstīšanas nometnēs ārzemēs kopā ar citiem mūziķiem un producentiem. Šogad konkursā "Supernova" Agnesse piedalījās ar Šveicē sarakstītu dziesmu "Oh My My", aicinot koķetēt ar dzīvi. Savukārt dziesmu "Fascination" viņa sarakstīja Portugālē kopā ar Ninu Devahteri (Nina Dewachtere), Janu Repi (Jan Repi) un Denisu Petermanu (Dennis Petermann). Mūziķe stāsta: "Rakstot dziesmas kopā ar latviešu kolēģiem, mūsu pieredzes ir līdzīgas, bet ārzemēs mēs kopā saliekam tik atšķirīgu pieredzi un mentalitāti, radot ko aizraujošu."
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