Spānijas premjerministra Pedro Sančesa valdība otrdien gatavojas apstiprināt dekrētu, ar kuru paredzēts piešķirt legālu statusu aptuveni 500 000 nelegālo imigrantu.
Valdība pieņems dekrētu, "ar kuru tiks sākts ārkārtas legalizācijas process cilvēkiem, kas mūsu valstī dzīvo nelegāli", sociālajos tīklos pavēstīja Sančess.
Sančesa valdība par nodomu legalizēt pusmiljonu nelegālo imigrantu pirmo reizi paziņoja janvārī.
"Šī legalizācija galvenokārt ir normalizācijas akts", jo šie cilvēki jau "veido to bagāto, atvērto un daudzveidīgo Spāniju, kāda mēs esam un tiecamies būt", norādīja Sančess. "Ceļš ir skaidrs - labāk integrēties, labāk organizēties un izmantot visu to cilvēku potenciālu, kuri jau dzīvo mūsu vidū," viņš piebilda.
Sociālistu līderis Sančess jau sen apgalvojis, ka Spānijai ir vajadzīgi imigranti, lai novērstu darbaspēka trūkumu un kompensētu iedzīvotāju novecošanos.
Savā vēstulē, kas tika publiskota sociālajos tīklos, viņš atzinīgi novērtēja "migrantu dinamismu", kas Spānijai palīdzējis kļūt par vienu no visstraujāk augošajām attīstītajām ekonomikām.
Spānijas migrācijas ministre Elma Saisa radio "Cadena SER" paziņoja, ka migranti var pieteikties legalizācijai no šīs nedēļas līdz 30. jūnijam.
Legalizācija attieksies uz tiem nelegālajiem imigrantiem, kas Spānijā dzīvo vismaz piecus mēnešus un kas līdz 2025. gada 31. decembrim bija iesnieguši pieteikumus par starptautisku aizsardzību. Pretendentiem jābūt bez sodāmības.
Legalizācija attieksies arī uz šo migrantu bērniem, kuri jau dzīvo Spānijā.
Dekrēts stāsies spēkā bez apstiprināšanas parlamentā, kurā sociālistu vadītajai koalīcijai trūkst vairākuma.
Konservatīvā un labējā opozīcija bažījas, ka šis plāns veicinās vēl lielāku nelegālo imigrāciju.
Sančesa valdības atvērtākā nostāja migrācijas jautājumā kontrastē ar tendenci citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, kur panākumus gūst partijas, kas vēršas pret imigrāciju.
Daudzi nelegālie imigranti no Āfrikas Kanāriju salas uzskata par tramplīnu ceļam uz kontinentālo Eiropu. Taču nelegālo imigrantu ieceļošana Spānijā 2025. gadā saruka par vairāk nekā 40%, galvenokārt tāpēc, ka strauji samazinājās plūsma bīstamajā Atlantijas okeāna maršrutā no Rietumāfrikas uz Kanāriju salām.
Saskaņā ar domnīcas "Funcas" datiem 2025. gada sākumā Spānijā dzīvoja aptuveni 840 000 migrantu bez dokumentiem, no kuriem lielākā daļa bija Latīņamerikas izcelsmes.
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
