Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Pāvelu Gordejevu.
Vīrietis šā gada 26. jūnijā pulksten 1.50 patvaļīgi pameta stacionāru Rīgā, Tvaika ielā. Persona var būt agresīva un bīstama. Bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija izplatījusi vēl vienu Pāvela Gordejeva fotogrāfiju.
Par šo personu jau ziņots, ka naktī no 5. uz 6. jūniju vilcienā tā uzbruka konduktorei un nolaupīja uzņēmuma īpašumā esošu somu.
Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, vīrietis pielietoja fizisku vardarbību pret konduktori un nolaupīja uzņēmuma somu, kurā atradās naudas līdzekļi un darba aprīkojums.
Pēc notikušā konduktore nogādāta ārstniecības iestādē. Citu cietušo incidentā nav.
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